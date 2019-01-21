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Європа пропонує Україні новий
транзитний контракт на 10...

Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:34

Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Європейської комісії Марош Шефчович зробив пропозицію Україні щодо нового контракту на транзит російського газу після 2019 року.

Дивися повний текст Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:35

Вопрос за малым найти инвестора, который согласится сыграть в рулетку на несколько миллиардов долларов.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:12

Дякуемо тоби Марош Шефчович! Мы згодни! Давай гроши? Як так цэ ни кантракт а вашэ абстрактэ базикання за всэ харошее проти всего плахова? Шо значит идите на*** папрашайки?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:16

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

Предложение еврокомиссара выгладит как слёзная просьба к России рассмотреть его предложение. Ждём, что будет дальше.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:27

Немецкий эксперт оценил переговоры России, ЕС и Украины по транзиту газа
https://vz.ru/news/2019/1/23/960632.html
Профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт рассказал о противоречиях в ходе трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией о новом контракте на транзит газа.
«Евросоюз хотел бы, чтобы Россия прокачивала через Украину минимум 60 млрд кубометров газа в год. Москва ни в коем случае не согласится на это, поскольку когда «Северный поток – 2» достроят, Газпрому без сомнений больше не нужны будут такие объемы в украинской газотранспортной системе», – сказал он.
Кроме того, считает он, Киев и Брюссель хотят заключить договор в соответствии с правилами ЕС, тогда как Россия хотела бы разрабатывать новый контракт на основе двусторонних договоренностей с Украиной.
Манготт полагает, что Россия тянет время: следующий раунд переговоров назначен на май, и стороны приближаются к 31 декабря 2019 года, дате истечения текущего договора.
По его мнению, Москва хочет дождаться выборов президента на Украине и посмотреть, как будет выглядеть внешнеполитическая позиция Киева.
«Я исхожу из того, что Москва не примет объем транзита через Украину более чем в 15 – 20 млрд кубометров в год, что не дотягивает даже до трети того, чего добивается Еврокомиссия. Думаю, пока ЕС и Украина не смягчат свою позицию, нового договора не будет», – отметил он.
Волгарь
 
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