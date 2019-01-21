Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт рассказал о противоречиях в ходе трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией о новом контракте на транзит газа. «Евросоюз хотел бы, чтобы Россия прокачивала через Украину минимум 60 млрд кубометров газа в год. Москва ни в коем случае не согласится на это, поскольку когда «Северный поток – 2» достроят, Газпрому без сомнений больше не нужны будут такие объемы в украинской газотранспортной системе», – сказал он. Кроме того, считает он, Киев и Брюссель хотят заключить договор в соответствии с правилами ЕС, тогда как Россия хотела бы разрабатывать новый контракт на основе двусторонних договоренностей с Украиной. Манготт полагает, что Россия тянет время: следующий раунд переговоров назначен на май, и стороны приближаются к 31 декабря 2019 года, дате истечения текущего договора. По его мнению, Москва хочет дождаться выборов президента на Украине и посмотреть, как будет выглядеть внешнеполитическая позиция Киева. «Я исхожу из того, что Москва не примет объем транзита через Украину более чем в 15 – 20 млрд кубометров в год, что не дотягивает даже до трети того, чего добивается Еврокомиссия. Думаю, пока ЕС и Украина не смягчат свою позицию, нового договора не будет», – отметил он.