Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...

Додано: Сер 23 січ, 2019 12:25

lapay Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры в Брюсселе

Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Еврокомиссии, где должна была решиться судьба транзита российского газа после 2019 года, закончилась ничем.

В Брюссель приехали руководитель Минэнерго России Александр Новак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер и топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко.

Встреча предусматривала согласование условий продолжения транзита российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, когда закончится действие нынешнего контракта. Для Киева это критически важно, поскольку в случае прекращения прокачки голубого топлива не только украинский дефицитный госбюджет лишится трех миллиардов долларов ежегодного дохода, но и вся украинская газотранспортная система фактически перестанет существовать.

Еврокомиссия, претендующая на роль непредвзятого арбитра в споре между Россией и Украиной, в Брюсселе откровенно выступила на стороне Киева. Марош Шефчович представил вариант нового транзитного контракта, обязывающий "Газпром" обеспечить объемы прокачки, "достаточные для того, чтобы привлечь инвесторов для модернизации украинской газотранспортной системы".

Точные параметры европейского проекта договора не раскрываются, однако эксперты давно подсчитали, что рентабельность украинской газотранспортной системе обеспечивает транзит в объеме не менее 40 миллиардов кубометров в год. Вероятно, примерно на таком объеме и настаивает Еврокомиссия, что существенно больше, чем планирует "Газпром": ранее представители компании говорили о готовности сохранить украинский транзит на уровне десяти-пятнадцати миллиардов кубов.

Напомним: в начале сентября исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Коновец направил украинскому премьеру Владимиру Гройсману письмо о необходимости продать 49 процентов акций газотранспортной системы (ГТС) страны за семь миллиардов долларов западному инвестору, который сможет добиться от России сохранения объемов транзита.

"Нафтогаз" оценивает ГТС Украины в 14 миллиардов долларов, — указывается в письме. — Если международный партнер заплатит семь миллиардов за 49 процентов акций, такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне".

Но для того чтобы кто-нибудь захотел купить украинскую газотранспортную систему, необходимо гарантировать большие объемы прокачки. Именно на этой проблеме и решила сосредоточиться Еврокомиссия. Неслучайно глава "Нафтогаза" Андрей Коболев после переговоров поблагодарил Шефовича за его вариант соглашения о транзите.

Однако сами же украинцы поломали Европейской комиссии игру, потребовав, чтобы "Газпром" не только сохранил транзит топлива в выгодных для Киева объемах, но и выплатил "Нафтогазу" более двух миллиардов долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.

"Газпром" этот вердикт не признал и оспорил, а на переговорах в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак в очередной раз подчеркнул, что новый контракт на транзит газа через Украину станет возможным только после того, как будут улажены текущие судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Это важное условие для того, чтобы обеспечивать выработку конкретных параметров нового контракта с 1 января 2020 года, — заявил российский министр. — Должно состояться либо решение арбитражного суда, либо сторонам необходимо найти решение в рамках мирового соглашения".

Киев намерен добиться выплаты денег, поскольку уже объявил вердикт Стокгольмского арбитража "исторической победой" над "Газпромом". Кроме того, руководство "Нафтогаза" выписало себе за эту "победу" бонусы в размере 20 миллионов долларов. И теперь для него обратной дороги нет.

В итоге, как признал Марош Шефчович, "разночтения в оценке решений Стокгольмского арбитража" привели к полному провалу трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Следующие дебаты о транзите российского газа должны состояться в мае. Россию это вполне устраивает, поскольку в марте на Украине пройдут президентские выборы, которые Петр Порошенко наверняка проиграет. Это значит, что сменится руководство и в украинском МИД, и в Министерстве энергетики, и, вполне вероятно, в "Нафтогазе".

Также в марте может смениться еврокомиссар по энергетике — Марош Шефчович собирается баллотироваться на пост президента Словакии. Если он победит на выборах, курировать энергетические проблемы Евросоюза будет кто-то другой.

Неудивительно, что российский министр энергетики спокойно отнесся к провалу нынешнего раунда переговоров. "Транзитный контракт еще будет обсуждаться, время есть", — констатирует Александр Новак.

В Киеве итоги встречи в Брюсселе закономерно восприняли как крушение всех планов и надежд и вновь указывают европейцам, что они должны делать.

"Теперь нужно донести европейским, особенно немецким политикам, которые лоббируют "Северный поток — 2", но при этом заявляют о необходимости сохранения транзита через Украину: если они искренни в своей поддержке Украины, то они должны требовать от "Газпрома" немедленно выполнить решение Стокгольмского арбитража и приступить к реальным переговорам по новому транзитному контракту", — написал в фейсбуке коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Поскольку шансы на то, что европейские политики откликнутся на этот призыв, невелики, вероятны два сценария развития событий. Если после президентских выборов на Украине к власти придут те, кто способен на разумный компромисс, возможно заключение транзитного договора на новых условиях, устраивающих обе стороны.

Эти условия должны включать, в частности, мировое соглашение по спору в Стокгольмском арбитраже, объем российского транзита в размере 30-40 миллиардов кубометров газа в год, тарифы на прокачку ниже сегодняшних, но при этом обеспечивающие функциональность украинских газопроводов.

В противном случае в 2020 год стороны войдут без транзитного договора. Это, скорее всего, будет означать, что "Газпром" автоматически продлит действие нынешнего соглашения — об этом украинцев в Брюсселе предупредил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Для Украины основная проблема такого варианта заключается в отсутствии каких-либо гарантий по объемам прокачки: российский газовый холдинг может снизить их в любой момент хоть до нуля. Москву устраивает любой из сценариев, а вот Киеву ничего не остается, как стать посговорчивее.