Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...

Додано: Сер 23 січ, 2019 13:01

vitali_kalinin написав: lapay написав: pohl-elena

Не буде контракта - буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС. Це те саме, що 10 років транзиту по 50 млрд кубів.

Газпром все одно заплатить. Арбітраж, на який він ще, чомусь, розраховує, підтвердить виграш Нафтогазу, бо це стандартна умова - качайабоплати.

Газпрому вигідніше вибрати холодильник, а не телевізор, як того хоче Путін, бо телевізор обійдется дорожче. Не буде контракта - буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС. Це те саме, що 10 років транзиту по 50 млрд кубів.Газпром все одно заплатить. Арбітраж, на який він ще, чомусь, розраховує, підтвердить виграш Нафтогазу, бо це стандартна умова - качайабоплати.Газпрому вигідніше вибрати холодильник, а не телевізор, як того хоче Путін, бо телевізор обійдется дорожче.

Это конечно будет новая веха в юриспруденции. Осталось только найти арбитраж который согласиться рассматривать дело по несуществующему контракту, убедить его принять решение что потребитель услуги не может отказаться от услуги потому что предоставлящему услугу очень денег хочется, ну и потом каким то образом попытаться реализовать это решение. Я думаю дело плевое полюбому выгорит, премии можно уже выписывать. Это конечно будет новая веха в юриспруденции. Осталось только найти арбитраж который согласиться рассматривать дело по несуществующему контракту, убедить его принять решение что потребитель услуги не может отказаться от услуги потому что предоставлящему услугу очень денег хочется, ну и потом каким то образом попытаться реализовать это решение. Я думаю дело плевое полюбому выгорит, премии можно уже выписывать.

.... думкой багатіє.Много денег Газпром уже выплатил? Европе нужен газ, Германия в течении 3 лет должна закрыть ВСЕ свои атомные электростанции, правительство объявило о переходе на ГАЗ. В Голандии газовые скважины будут закрываться "Последние несколько десятилетий Нидерланды являются источником дешевой энергии для северо-западной Европы. Открытие Гронингенского месторождения газа, девятого в мире, дало надежный источник энергии в бурные годы, когда энергетические рынки сильно лихорадило после арабского эмбарго на поставки нефти западным странам в 1973 году.Однако сейчас будущее газового сектора королевства видится в мрачном свете. Причина – два важных политических решения, принятых в 2018 году. Первое – принятое в марте решение постепенно уменьшать добычу газа в Гронингене и полностью ее прекратить к 2030 г., а второе - новое климатическое соглашение." и не ужели вы думаете, что Германия будет биться за Украину в ущерб своим интересам?и ещёСуд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 и на права требования «Газпрома» к этим компаниям, сообщил российский холдинг.Напомним, что речь идет о процессе принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд, который «Нафтогаз» инициировал весной прошлого года. Это сумма, которую оказался должен украинской компании «Газпром» по результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражем двух исков по контрактам о транзите и поставках газа на Украину. Суд принял во внимание обстоятельства Украины, но по мнению российской стороны, не учел ситуации самого холдинга. В связи с этим «Газпром» подал апелляции на оба решения суда и одновременно инициировал досрочное расторжение соглашений на транзит и поставку газа.«Нафтогаз» же не стал дожидаться пересмотра дела и инициировал принудительное взыскание этой суммы с «Газпрома» за счет ареста активов в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.Однако в сентябре британский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома».Теперь схожее решение принял швейцарский суд.