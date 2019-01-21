По старому, позов вже поданий.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:50
Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.
По старому, позов вже поданий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54
Газпрому нас рать. Есть потребитель, он имеет право покупать напрямую у производителя, минуя наглого посредника. Посредник тоже без дела не останется, но придется позорно ползти на коленках и договариваться о прямых поставках, ибо реверс отпадет либо станет э-э-э, несколько дороговатым - и тут как раз и придет время вспомнить о всяких то ли отсуженых, то ли неотсуженых деньгах. А своя добыча почему-то растет только на словах и обещаниях и ее гарантировано не хватит ибо газ из земли мы только выкачиваем, но не закачиваем обратно..
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:55
Lapay вы просто тешите себя иллюзиями , не было в мировой практике такого за 1000 лет что-бы одна сторона требовала об обязательствах другой по несуществующему контракту . Понятно что хочется и облить РФ помоями и обозвать всякими словами и назвать все города и села в честь упашно-бандеровских героев и сказать тысячу раз остаточне прощавай , но при этом постоянно требовать деньги от "злющего" врага .
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:58
Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.
На "насрать" є рішення суду, причому, що характерно, не московського. Споживач хоче купувати газ на кордоні України, причому в тих об'ємах, які він схоче. Продавець цього не хоче, бо монополіст, якому "насрать". Тому на цю хитру дупу є, і будуть нові, рішення суду, які дупа виконає, хоче вона цього чи ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:00
Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.
Правильно. Путін сильно хоче ПП2, так сильно, що заплатить за це не тільки німцям-французам, але й українцям. Такі реалії життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:01
.... думкой багатіє.
Много денег Газпром уже выплатил? Европе нужен газ, Германия в течении 3 лет должна закрыть ВСЕ свои атомные электростанции, правительство объявило о переходе на ГАЗ. В Голандии газовые скважины будут закрываться "Последние несколько десятилетий Нидерланды являются источником дешевой энергии для северо-западной Европы. Открытие Гронингенского месторождения газа, девятого в мире, дало надежный источник энергии в бурные годы, когда энергетические рынки сильно лихорадило после арабского эмбарго на поставки нефти западным странам в 1973 году.
Однако сейчас будущее газового сектора королевства видится в мрачном свете. Причина – два важных политических решения, принятых в 2018 году. Первое – принятое в марте решение постепенно уменьшать добычу газа в Гронингене и полностью ее прекратить к 2030 г., а второе - новое климатическое соглашение." и не ужели вы думаете, что Германия будет биться за Украину в ущерб своим интересам?
и ещё
Суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 и на права требования «Газпрома» к этим компаниям, сообщил российский холдинг.
Напомним, что речь идет о процессе принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд, который «Нафтогаз» инициировал весной прошлого года. Это сумма, которую оказался должен украинской компании «Газпром» по результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражем двух исков по контрактам о транзите и поставках газа на Украину. Суд принял во внимание обстоятельства Украины, но по мнению российской стороны, не учел ситуации самого холдинга. В связи с этим «Газпром» подал апелляции на оба решения суда и одновременно инициировал досрочное расторжение соглашений на транзит и поставку газа.
«Нафтогаз» же не стал дожидаться пересмотра дела и инициировал принудительное взыскание этой суммы с «Газпрома» за счет ареста активов в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Однако в сентябре британский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома».
Теперь схожее решение принял швейцарский суд.
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:10
Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.
Апеляція не допоможе Газпрому, тому що були прецеденти про відміну правила купуйабоплати, і не було про відміну качайабоплати.
До кінця року все буде ясно. Мій прогноз - контракт на 40+ і нульова мирова, як того хоче Газпром, бо ці два мільярда будуть трансформовані в збільшення обсягів транзиту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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