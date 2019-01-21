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Європа пропонує Україні новий
транзитний контракт на 10...

Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:50

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  vitali_kalinin написав:Осталось только найти арбитраж который согласиться рассматривать дело по несуществующему контракт

По старому, позов вже поданий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54

  lapay написав:pohl-elena
Не буде контракта - буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС. Це те саме, що 10 років транзиту по 50 млрд кубів.
Газпром все одно заплатить. Арбітраж, на який він ще, чомусь, розраховує, підтвердить виграш Нафтогазу, бо це стандартна умова - качайабоплати.
Газпрому вигідніше вибрати холодильник, а не телевізор, як того хоче Путін, бо телевізор обійдется дорожче. :)

Газпрому нас рать. Есть потребитель, он имеет право покупать напрямую у производителя, минуя наглого посредника. Посредник тоже без дела не останется, но придется позорно ползти на коленках и договариваться о прямых поставках, ибо реверс отпадет либо станет э-э-э, несколько дороговатым - и тут как раз и придет время вспомнить о всяких то ли отсуженых, то ли неотсуженых деньгах. А своя добыча почему-то растет только на словах и обещаниях и ее гарантировано не хватит ибо газ из земли мы только выкачиваем, но не закачиваем обратно..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:55

Lapay вы просто тешите себя иллюзиями , не было в мировой практике такого за 1000 лет что-бы одна сторона требовала об обязательствах другой по несуществующему контракту . Понятно что хочется и облить РФ помоями и обозвать всякими словами и назвать все города и села в честь упашно-бандеровских героев и сказать тысячу раз остаточне прощавай , но при этом постоянно требовать деньги от "злющего" врага .
makishin60
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:58

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  sequence написав:Газпрому нас рать. Есть потребитель, он имеет право покупать напрямую у производителя, минуя наглого посредника.

На "насрать" є рішення суду, причому, що характерно, не московського. Споживач хоче купувати газ на кордоні України, причому в тих об'ємах, які він схоче. Продавець цього не хоче, бо монополіст, якому "насрать". Тому на цю хитру дупу є, і будуть нові, рішення суду, які дупа виконає, хоче вона цього чи ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:00

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  makishin60 написав:, но при этом постоянно требовать деньги от "злющего" врага

Правильно. Путін сильно хоче ПП2, так сильно, що заплатить за це не тільки німцям-французам, але й українцям. Такі реалії життя. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:01

  vitali_kalinin написав:
  lapay написав:pohl-elena
Не буде контракта - буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС. Це те саме, що 10 років транзиту по 50 млрд кубів.
Газпром все одно заплатить. Арбітраж, на який він ще, чомусь, розраховує, підтвердить виграш Нафтогазу, бо це стандартна умова - качайабоплати.
Газпрому вигідніше вибрати холодильник, а не телевізор, як того хоче Путін, бо телевізор обійдется дорожче. :)

Это конечно будет новая веха в юриспруденции. Осталось только найти арбитраж который согласиться рассматривать дело по несуществующему контракту, убедить его принять решение что потребитель услуги не может отказаться от услуги потому что предоставлящему услугу очень денег хочется, ну и потом каким то образом попытаться реализовать это решение. Я думаю дело плевое полюбому выгорит, премии можно уже выписывать.

.... думкой багатіє.
Много денег Газпром уже выплатил? Европе нужен газ, Германия в течении 3 лет должна закрыть ВСЕ свои атомные электростанции, правительство объявило о переходе на ГАЗ. В Голандии газовые скважины будут закрываться "Последние несколько десятилетий Нидерланды являются источником дешевой энергии для северо-западной Европы. Открытие Гронингенского месторождения газа, девятого в мире, дало надежный источник энергии в бурные годы, когда энергетические рынки сильно лихорадило после арабского эмбарго на поставки нефти западным странам в 1973 году.
Однако сейчас будущее газового сектора королевства видится в мрачном свете. Причина – два важных политических решения, принятых в 2018 году. Первое – принятое в марте решение постепенно уменьшать добычу газа в Гронингене и полностью ее прекратить к 2030 г., а второе - новое климатическое соглашение." и не ужели вы думаете, что Германия будет биться за Украину в ущерб своим интересам?
и ещё
Суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 и на права требования «Газпрома» к этим компаниям, сообщил российский холдинг.
Напомним, что речь идет о процессе принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд, который «Нафтогаз» инициировал весной прошлого года. Это сумма, которую оказался должен украинской компании «Газпром» по результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражем двух исков по контрактам о транзите и поставках газа на Украину. Суд принял во внимание обстоятельства Украины, но по мнению российской стороны, не учел ситуации самого холдинга. В связи с этим «Газпром» подал апелляции на оба решения суда и одновременно инициировал досрочное расторжение соглашений на транзит и поставку газа.
«Нафтогаз» же не стал дожидаться пересмотра дела и инициировал принудительное взыскание этой суммы с «Газпрома» за счет ареста активов в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Однако в сентябре британский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома».
Теперь схожее решение принял швейцарский суд.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:10

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:Однако в сентябре британский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома».
Теперь схожее решение принял швейцарский суд.

Апеляція не допоможе Газпрому, тому що були прецеденти про відміну правила купуйабоплати, і не було про відміну качайабоплати.
До кінця року все буде ясно. Мій прогноз - контракт на 40+ і нульова мирова, як того хоче Газпром, бо ці два мільярда будуть трансформовані в збільшення обсягів транзиту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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