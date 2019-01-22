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Європа пропонує Україні новий
транзитний контракт на 10...

Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:32

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:или вы думаете, что Газпром вложив млрды дол. в них будет качать газ через Украину

Може і не качати, тільки платити за транзит все одно буде, так само, як платить акціонерам ПП1 і буде платити акціонерам ПП2, якщо він буде добудований.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:37

  lapay написав:
  Волгарь написав:Но возможен и еще один вариант - Газпром может ежемесячно заказывать транзит определенного количества газа через ГТС, формально не подписывая Договор и не связывая себя долгосрочными обязательствами в 20-22-ом годах.
А к 23-му, когда протесты Польши и, видимо, Румынии по подключению ТП и СП-2 с европейской сети будут (по аналогии с СП-1) отклонены, он вероятно вообще откажется от транзита.

Та будь ласка, тільки гроші (14 млрд доларів по позовам) - вперед. :)

Да ЭТО - не более, чем хотелки не очень сведующих керувников, сознательно вводящих общественность в заблуждение. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НОРМ ПРАВА В МИРЕ, по которым можно взыскать упущенную выгоду по несуществующему же договору или соглашению!
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:44

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  lapay написав:Може і не качати, тільки платити за транзит все одно буде, так само, як платить акціонерам ПП1 і буде платити акціонерам ПП2, якщо він буде добудований.

Я что то вас не могу понять ведь договор с Украиной заканчивается 31.12.2019. За что тогда должен будет платить Газпром Украине с 01.01.2020 ?
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:46

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  Волгарь написав:НЕ СУЩЕСТВУЕТ НОРМ ПРАВА В МИРЕ, по которым можно взыскать упущенную выгоду по несуществующему же договору или соглашению!

Поданий вже позов Нафтогазом по діючому контракту. Цей позов враховує амортизацію ГТС в тому випадку, якщо новий контракт не буде підписаний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:48

  pohl-elena написав: За что тогда должен будет платить Газпром Украине с 01.01.2020 ?

за справедливость. Ведь некрасиво получается - у Газпрома бабло куры не клюют, а у Нафтагаза - одна дебиторка. Взять и поделить
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:48

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:Я что то вас не могу понять ведь договор с Украиной заканчивается 31.12.2019. За что тогда должен будет платить Газпром Украине с 01.01.2020 ?

Ми ж обговрювали новий контракт, в якому буде записано правило качайабоплати, як і в попередньому контракті, і в усіх інших потоках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:53

  lapay написав:
  Волгарь написав:НЕ СУЩЕСТВУЕТ НОРМ ПРАВА В МИРЕ, по которым можно взыскать упущенную выгоду по несуществующему же договору или соглашению!

Поданий вже позов Нафтогазом по діючому контракту. Цей позов враховує амортизацію ГТС в тому випадку, якщо новий контракт не буде підписаний.

в каком пункте договора об этом сказано? ДОГОВОР В СТУДИЮ
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:03

Договор подан, пани Елена.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462733/
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:09

  lapay написав:
  pohl-elena написав:Я что то вас не могу понять ведь договор с Украиной заканчивается 31.12.2019. За что тогда должен будет платить Газпром Украине с 01.01.2020 ?

Ми ж обговрювали новий контракт, в якому буде записано правило качайабоплати, як і в попередньому контракті, і в усіх інших потоках.

Ключевое слово "БУДЕ ЗАПИСАНО" В предыдущем контракте было кроме "качайабоплати" записано также и "купуйабоплати" или нет. Я так понимаю, там где выгодно я признаю контракт, а где нет то контракт "нікчемний"
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:11

pohl-elena
Випередили з текстом договором. Пункта про амортизацію немає, але в Арбітраж звернутись можна, в п.8,7 є посилання на європейські тарифи, якщо вони зміняться. Треба дивитись аналогічні контракти, можливо там є пункти на амортизацію, бо контракти на транзит, за звичай, укладаються не на десять років, а набагато більше, бо враховують і амортизацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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