Може і не качати, тільки платити за транзит все одно буде, так само, як платить акціонерам ПП1 і буде платити акціонерам ПП2, якщо він буде добудований.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:32
Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.
Може і не качати, тільки платити за транзит все одно буде, так само, як платить акціонерам ПП1 і буде платити акціонерам ПП2, якщо він буде добудований.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:37
Да ЭТО - не более, чем хотелки не очень сведующих керувников, сознательно вводящих общественность в заблуждение. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НОРМ ПРАВА В МИРЕ, по которым можно взыскать упущенную выгоду по несуществующему же договору или соглашению!
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:44
Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.
Я что то вас не могу понять ведь договор с Украиной заканчивается 31.12.2019. За что тогда должен будет платить Газпром Украине с 01.01.2020 ?
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:46
Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.
Поданий вже позов Нафтогазом по діючому контракту. Цей позов враховує амортизацію ГТС в тому випадку, якщо новий контракт не буде підписаний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:48
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:48
Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.
Ми ж обговрювали новий контракт, в якому буде записано правило качайабоплати, як і в попередньому контракті, і в усіх інших потоках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:53
в каком пункте договора об этом сказано? ДОГОВОР В СТУДИЮ
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:03
Договор подан, пани Елена.
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:09
Ключевое слово "БУДЕ ЗАПИСАНО" В предыдущем контракте было кроме "качайабоплати" записано также и "купуйабоплати" или нет. Я так понимаю, там где выгодно я признаю контракт, а где нет то контракт "нікчемний"
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:11
pohl-elena
Випередили з текстом договором. Пункта про амортизацію немає, але в Арбітраж звернутись можна, в п.8,7 є посилання на європейські тарифи, якщо вони зміняться. Треба дивитись аналогічні контракти, можливо там є пункти на амортизацію, бо контракти на транзит, за звичай, укладаються не на десять років, а набагато більше, бо враховують і амортизацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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