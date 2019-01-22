Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
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lapay написав:pohl-elena Випередили з текстом договором. Пункта про амортизацію немає, але в Арбітраж звернутись можна, в п.8,7 є посилання на європейські тарифи, якщо вони зміняться. Треба дивитись аналогічні контракти, можливо там є пункти на амортизацію, бо контракти на транзит, за звичай, укладаються не на десять років, а набагато більше, бо враховують і амортизацію.
Обратится конечно можно и в Арбитраж, и в Центральную прачечную, результат будет идентичный. Можно требовать, что УГОДНО, но если этого не прописано в договоре, то и не один вменяемый суд не примет эту претензию даже к рассмотрению. В открытии провадження будет просто отказано.