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Європа пропонує Україні новий
транзитний контракт на 10...

Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:14

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:В предыдущем контракте было кроме "качайабоплати" записано также и "купуйабоплати" или нет. Я так понимаю, там где выгодно я признаю контракт, а где нет то контракт "нікчемний"

Арбітраж так визнав, Газпром так визнавав, укладаючи мирові угоди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:30

  lapay написав:pohl-elena
Випередили з текстом договором. Пункта про амортизацію немає, але в Арбітраж звернутись можна, в п.8,7 є посилання на європейські тарифи, якщо вони зміняться. Треба дивитись аналогічні контракти, можливо там є пункти на амортизацію, бо контракти на транзит, за звичай, укладаються не на десять років, а набагато більше, бо враховують і амортизацію.

Обратится конечно можно и в Арбитраж, и в Центральную прачечную, результат будет идентичный. Можно требовать, что УГОДНО, но если этого не прописано в договоре, то и не один вменяемый суд не примет эту претензию даже к рассмотрению. В открытии провадження будет просто отказано.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:35

  lapay написав:
  pohl-elena написав:В предыдущем контракте было кроме "качайабоплати" записано также и "купуйабоплати" или нет. Я так понимаю, там где выгодно я признаю контракт, а где нет то контракт "нікчемний"

Арбітраж так визнав, Газпром так визнавав, укладаючи мирові угоди.


"Газпром так визнавав" когда и где. Текст признания в студию
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:44

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:В открытии провадження будет просто отказано.

Побачимо. Нафтогаз впевнений в перемозі, бо так розраховуються європейські тарифи https://gazeta.ua/articles/economics/_s ... zov/881157
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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