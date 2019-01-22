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Європа пропонує Україні новий
транзитний контракт на 10...

Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:14

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:В предыдущем контракте было кроме "качайабоплати" записано также и "купуйабоплати" или нет. Я так понимаю, там где выгодно я признаю контракт, а где нет то контракт "нікчемний"

Арбітраж так визнав, Газпром так визнавав, укладаючи мирові угоди.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:30

  lapay написав:pohl-elena
Випередили з текстом договором. Пункта про амортизацію немає, але в Арбітраж звернутись можна, в п.8,7 є посилання на європейські тарифи, якщо вони зміняться. Треба дивитись аналогічні контракти, можливо там є пункти на амортизацію, бо контракти на транзит, за звичай, укладаються не на десять років, а набагато більше, бо враховують і амортизацію.

Обратится конечно можно и в Арбитраж, и в Центральную прачечную, результат будет идентичный. Можно требовать, что УГОДНО, но если этого не прописано в договоре, то и не один вменяемый суд не примет эту претензию даже к рассмотрению. В открытии провадження будет просто отказано.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:35

  lapay написав:
  pohl-elena написав:В предыдущем контракте было кроме "качайабоплати" записано также и "купуйабоплати" или нет. Я так понимаю, там где выгодно я признаю контракт, а где нет то контракт "нікчемний"

Арбітраж так визнав, Газпром так визнавав, укладаючи мирові угоди.


"Газпром так визнавав" когда и где. Текст признания в студию
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:44

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:В открытии провадження будет просто отказано.

Побачимо. Нафтогаз впевнений в перемозі, бо так розраховуються європейські тарифи https://gazeta.ua/articles/economics/_s ... zov/881157
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:03

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:"Газпром так визнавав" когда и где. Текст признания в студию

Він програвав суди
https://censor.net.ua/news/336201/gazpr ... _kontrakte

Найголовнішим, як відомо, є відхилення вимоги «Газпрому» «бери або плати» (take or pay), що скорочує претензії Москви на $45 млрд.

Але це було найочікуванішим, можна сказати, запрограмованим рішенням. І річ не тільки в абсурдності цієї вимоги, яку «Газпром» нав’язував не лише «Нафтогазу», а й іншим контрагентам ще з часів економічного буму до 2008 року за довгостроковими контрактами. І навіть не в тому, що таке положення в контракті виписувалося під тиском «Газпрому», а тому, згідно із шведським комерційним правом, яким керується Стокгольмський арбітраж, очікувано визнається неправомірним.

З початком кризи, а також із розвитком енергозбереження, обсяги споживання палива почали неухильно падати. Крім того, Європа стала отримувати скраплений газ із Катару, Північної Африки та з інших джерел. Обсяги споживання російського газу в останні роки скоротилися, контрагенти в Європі стали відмовлятися від умови «бери або плати», а Стокгольмський арбітраж узявся штампувати рішення на користь західних компаній, відхиляючи претензії «Газпрому».

Отже, відхилення цієї претензії «Газпрому» до «Нафтогазу» має прецеденти як відхилення таких претензій до інших енергокомпаній, наприклад, до німецької RWE. Шведські юристи, що представляють інтереси «Нафтогазу», просто ще раз пройшли тим самим судовим шляхом, яким ходили раніше вони або їхні колеги, представляючи інтереси інших фірм, та отримали шуканий очікуваний результат.

Читать полностью на https://enovosty.com/uk/ekonomika-ukr/f ... rebilsheno
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:06

Не договорились и это не удивительно. Газпром решил дождаться результатов президентских выборов в Украине.
Как время быстро бежит, вот и осталось меньше года и Нафтогаз потеряет большую часть прибыли, а вместе с ним и бюджет Украины, поэтому нужно повышать цену для промышленности и населения, амортизация будущих убытков за счет тех, до кого они могут добраться. Ежегодные миллиардеры, премии должны продолжаться не взирая на политическую и экономическую обстановку. И они это сделают, будьте уверены.
В целом полный провал Нафтогаза и его безалаберных руководителей. Рынка газа нет и не будет пока есть один монополист не терпящий реформ, добыча собственного газа так и не приблизила Украину к энергонезависимости, субсидии не только не решили долговой вопрос, а только усугубили его, украинская ГТС не вычленина от нафтогаза и не продана ни одной европейской компании, невозможность взыскать с Газпрома решение арбитража, неспособность руководства вести конструктивные переговоры, неспособность отстаивать национальные интересы перед МВФ... За головотяпство одних, заплатит Украина, а точней уже платит высокими ценами, плохим качеством и холодными батареями.
cccp30000
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:27

  lapay написав:
  pohl-elena написав:В открытии провадження будет просто отказано.

Побачимо. Нафтогаз впевнений в перемозі, бо так розраховуються європейські тарифи https://gazeta.ua/articles/economics/_s ... zov/881157

Наивный вы человек, ну что вам может сказать Нафтогаз после того как они "раздерибанили" 20 млн. дол. за счет тех денег которые они еще не получили и навряд ли когда нибудь получат.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:32

lapay
А т.е. пункт№1 уже выполнен? Обратиться в арбитраж по старому контракту по поводу того, что не заключен новый. На премию уже заработали.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:33

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:20 млн. дол. за счет тех денег которые они еще не получили и навряд ли когда нибудь получат.

Вони отримані за безкоштовний газ, який вже давно спалений, але не оплачений. :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:39

  lapay написав:
  pohl-elena написав:20 млн. дол. за счет тех денег которые они еще не получили и навряд ли когда нибудь получат.

Вони отримані за безкоштовний газ, який вже давно спалений, але не оплачений. :)

а кто же тогда должен оплатить "давно спалений газ" ?
pohl-elena
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