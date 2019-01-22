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Європа пропонує Україні новий
транзитний контракт на 10...

Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:33

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:а кто же тогда должен оплатить "давно спалений газ" ?

Та ніхто, ці гроші просто відняли від боргу Газпрома за зрив транзиту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:44

  antikkristall написав:Вопрос за малым найти инвестора, который согласится сыграть в рулетку на несколько миллиардов долларов.


о какой рулетке речь, ватный пропагандист?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:51

  lapay написав:буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС


Не до конца понял, почему кто-то должен платить за амортизацию нашей ГТС?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:56

  freeze написав:
  lapay написав:буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС


Не до конца понял, почему кто-то должен платить за амортизацию нашей ГТС?


Я я это до конца не понял :mrgreen:

Есть гораздо более перспективные требования к Газпрому (РФ) - например, о компенсации за захват ЧерноморНефтегаза и незаконное освоение шельфа. Победа здесь бы точно усиливала наши позиции. А компенсация амортизации - дремучий бред для самопиара, и только.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:57

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  zРадио написав:Что??? Вы это всерьез?! А можете привести хотя бы один пример хотя бы частично удовлетворенного иска с похожими требованиями!

Ну, по закону ми три мільярда Януковича теж повинні давно вернути, а ніфіга - політика. Тому не здивуюсь, що Нафтогаз теж виграє цей позов, бо політика.
Арбітраж вже прийняв цей позов:
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 88014.html
Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Нафтогаза" на 12 млрд долларов о пересмотре тарифа и иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций.

До речі, я так і не знайшов коментаря Газпрому по цьому позову, скільки не шукав...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:08

  freeze написав:
  lapay написав:буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС


Не до конца понял, почему кто-то должен платить за амортизацию нашей ГТС?

Ну что тут не понятно-потому что так Нафтогаз хочет
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:16

  lapay написав:
  zРадио написав:Что??? Вы это всерьез?! А можете привести хотя бы один пример хотя бы частично удовлетворенного иска с похожими требованиями!

Ну, по закону ми три мільярда Януковича теж повинні давно вернути, а ніфіга - політика. Тому не здивуюсь, що Нафтогаз теж виграє цей позов, бо політика.
Арбітраж вже прийняв цей позов:
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 88014.html
Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Нафтогаза" на 12 млрд долларов о пересмотре тарифа и иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций.

До речі, я так і не знайшов коментаря Газпрому по цьому позову, скільки не шукав...

Газпром» сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение арбитража о контракте на транзит.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:24

  lapay написав:
  pohl-elena написав:В открытии провадження будет просто отказано.

Побачимо. Нафтогаз впевнений в перемозі, бо так розраховуються європейські тарифи https://gazeta.ua/articles/economics/_s ... zov/881157


Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинскому «Нафтогазу» не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража. Как следует из отчета , Fitch присвоило еврооблигациям «Нафтогаза» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов «RR4».
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:24

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:Газпром» сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение арбитража о контракте на транзит.

А де реакція на позов Нафтогаза на 12 млрд, піврічної давнини? Якби цей позов не мав перспектив, то, очевидно, це було б якось озвучено.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:46

  zРадио написав:
  freeze написав:
  lapay написав:буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС


Не до конца понял, почему кто-то должен платить за амортизацию нашей ГТС?


Я я это до конца не понял :mrgreen:

Есть гораздо более перспективные требования к Газпрому (РФ) - например, о компенсации за захват ЧерноморНефтегаза и незаконное освоение шельфа. Победа здесь бы точно усиливала наши позиции. А компенсация амортизации - дремучий бред для самопиара, и только.


По своей сути возможность получить компенсацию за захват ЧерноморНефтегаза и незаконное освоение шельфа, равна возможности получению компенсации за захват Киева Новгородским князем Олегом в 882 году
pohl-elena
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