Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
lapay написав:буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС
Не до конца понял, почему кто-то должен платить за амортизацию нашей ГТС?
Я я это до конца не понял
Есть гораздо более перспективные требования к Газпрому (РФ) - например, о компенсации за захват ЧерноморНефтегаза и незаконное освоение шельфа. Победа здесь бы точно усиливала наши позиции. А компенсация амортизации - дремучий бред для самопиара, и только.
Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Нафтогаза" на 12 млрд долларов о пересмотре тарифа и иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций.
До речі, я так і не знайшов коментаря Газпрому по цьому позову, скільки не шукав...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Нафтогаза" на 12 млрд долларов о пересмотре тарифа и иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций.
До речі, я так і не знайшов коментаря Газпрому по цьому позову, скільки не шукав...
Газпром» сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение арбитража о контракте на транзит.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинскому «Нафтогазу» не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража. Как следует из отчета , Fitch присвоило еврооблигациям «Нафтогаза» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов «RR4».
lapay написав:буде позов Нафтогаз (вже є) на 12 млрд за амортизацію ГТС
Не до конца понял, почему кто-то должен платить за амортизацию нашей ГТС?
Я я это до конца не понял
Есть гораздо более перспективные требования к Газпрому (РФ) - например, о компенсации за захват ЧерноморНефтегаза и незаконное освоение шельфа. Победа здесь бы точно усиливала наши позиции. А компенсация амортизации - дремучий бред для самопиара, и только.
По своей сути возможность получить компенсацию за захват ЧерноморНефтегаза и незаконное освоение шельфа, равна возможности получению компенсации за захват Киева Новгородским князем Олегом в 882 году