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Європа пропонує Україні новий
транзитний контракт на 10...

Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:59

  lapay написав:
  pohl-elena написав:Газпром» сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение арбитража о контракте на транзит.

А де реакція на позов Нафтогаза на 12 млрд, піврічної давнини? Якби цей позов не мав перспектив, то, очевидно, це було б якось озвучено.

Ну подумайте сами если уже есть решение Стокгольмского арбитража по 2,5 млрд. и тем не менее получить по этому решению практически невозможно "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинскому «Нафтогазу» не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража."
А чем отличается исковое заявление от решения суда вы вообще понимаете.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:11

  lapay написав:
  zРадио написав:Что??? Вы это всерьез?! А можете привести хотя бы один пример хотя бы частично удовлетворенного иска с похожими требованиями!

Ну, по закону ми три мільярда Януковича теж повинні давно вернути, а ніфіга - політика. Тому не здивуюсь, що Нафтогаз теж виграє цей позов, бо політика.
Арбітраж вже прийняв цей позов:
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 88014.html
Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Нафтогаза" на 12 млрд долларов о пересмотре тарифа и иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций.

До речі, я так і не знайшов коментаря Газпрому по цьому позову, скільки не шукав...


Так РФ не исполняет политические решения судов, в чем вы сами же и сознались!

Что, по сути произошло - европейцы, являясь одним их основных наших внешних доноров, сделали попытку переложить часть этого бремени на РФ. Не получилось.

Если будут действовать так же дальше, РФ перестанет признавать не просто конкретные решения европейских судов, а их юрисдикцию как таковую. На это европейцы не пойдут.

А русские, как сами хорошо видите, не страдают даже от своего отсутствия в ПАСЕ.

Обострять до предела (а он уже недалеко) отношения с РФ будут только тогда, когда их собственные интересы будут нарушены. За Украину они "по возможности". Есть возможность - ок, помогаем. Нет возможности - ну нет, так нет.

И это абсолютно природная мотивация. К ЕС вопросов нет. А вот к представителям украинской власти и пересичным, свято верящим в "весьмирснами" - есть: "что у вас в головах"? :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 23 січ, 2019 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:12

Re: Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10.

  pohl-elena написав:Ну подумайте сами если уже есть решение Стокгольмского арбитража по 2,5 млрд. и тем не менее получить по этому решению практически невозможно "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинскому «Нафтогазу» не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража."

Якби рішення судів не виконувались, то ніхто б і не судився. У Газпрома є ці гроші, і ще 12 мільярдів є, тому їх з нього знімуть, хоч це довго і нудно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:30

  lapay написав:
  pohl-elena написав:Ну подумайте сами если уже есть решение Стокгольмского арбитража по 2,5 млрд. и тем не менее получить по этому решению практически невозможно "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинскому «Нафтогазу» не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража."

Якби рішення судів не виконувались, то ніхто б і не судився. У Газпрома є ці гроші, і ще 12 мільярдів є, тому їх з нього знімуть, хоч це довго і нудно.

если вы 1000 раз скажите халва, во рту сладко не станет
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:01

  pohl-elena написав:
  lapay написав:
  pohl-elena написав:Ну подумайте сами если уже есть решение Стокгольмского арбитража по 2,5 млрд. и тем не менее получить по этому решению практически невозможно "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинскому «Нафтогазу» не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража."

Якби рішення судів не виконувались, то ніхто б і не судився. У Газпрома є ці гроші, і ще 12 мільярдів є, тому їх з нього знімуть, хоч це довго і нудно.

если вы 1000 раз скажите халва, во рту сладко не станет


Может и станет, если это оплачивается :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:25

  pohl-elena написав:
  lapay написав:
  pohl-elena написав:Ну подумайте сами если уже есть решение Стокгольмского арбитража по 2,5 млрд. и тем не менее получить по этому решению практически невозможно "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинскому «Нафтогазу» не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража."
Якби рішення судів не виконувались, то ніхто б і не судився. У Газпрома є ці гроші, і ще 12 мільярдів є, тому їх з нього знімуть, хоч це довго і нудно.

если вы 1000 раз скажите халва, во рту сладко не станет


Может и станет, если это оплачивается :mrgreen:

и кто же изявил желание заплатить ?
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