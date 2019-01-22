Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...

Додано: Сер 23 січ, 2019 18:11

lapay написав: zРадио написав: Что??? Вы это всерьез?! А можете привести хотя бы один пример хотя бы частично удовлетворенного иска с похожими требованиями! Что??? Вы это всерьез?! А можете привести хотя бы один пример хотя бы частично удовлетворенного иска с похожими требованиями!

Ну, по закону ми три мільярда Януковича теж повинні давно вернути, а ніфіга - політика. Тому не здивуюсь, що Нафтогаз теж виграє цей позов, бо політика.

Арбітраж вже прийняв цей позов:

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 88014.html

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Нафтогаза" на 12 млрд долларов о пересмотре тарифа и иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций.

До речі, я так і не знайшов коментаря Газпрому по цьому позову, скільки не шукав... Ну, по закону ми три мільярда Януковича теж повинні давно вернути, а ніфіга - політика. Тому не здивуюсь, що Нафтогаз теж виграє цей позов, бо політика.Арбітраж вже прийняв цей позов:До речі, я так і не знайшов коментаря Газпрому по цьому позову, скільки не шукав...

Так РФ не исполняет политические решения судов, в чем вы сами же и сознались!Что, по сути произошло - европейцы, являясь одним их основных наших внешних доноров, сделали попытку переложить часть этого бремени на РФ. Не получилось.Если будут действовать так же дальше, РФ перестанет признавать не просто конкретные решения европейских судов, а их юрисдикцию как таковую. На это европейцы не пойдут.А русские, как сами хорошо видите, не страдают даже от своего отсутствия в ПАСЕ.Обострять до предела (а он уже недалеко) отношения с РФ будут только тогда, когда их собственные интересы будут нарушены. За Украину они "по возможности". Есть возможность - ок, помогаем. Нет возможности - ну нет, так нет.И это абсолютно природная мотивация. К ЕС вопросов нет. А вот к представителям украинской власти и пересичным, свято верящим в "весьмирснами" - есть: "что у вас в головах"?