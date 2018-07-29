RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кличка запевнили, що сучасні
технології дозволяють...

У Кличка запевнили, що сучасні технології дозволяють...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:38

У Кличка запевнили, що сучасні технології дозволяють...

Пропонуємо до обговорення:
Безсніжні дні дозволили підприємствам комунальної корпорації «Київавтодор» максимально зосередитися на виконанні робіт з ліквідації руйнувань дорожнього покриття.

Дивися повний текст У Кличка запевнили, що сучасні технології дозволяють латати дороги при морозах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86863
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:38

Отакот мы и отказались от ямочного ремонта ;)
semenoh
 
Повідомлень: 38
З нами з: 23.03.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:07

балабол, лучше бы позаботился о уборке парализованного легким (пока) снежком Киева. И это при том, что синоптики предупреждали еще на выходных.
sequence
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 29.12.15
Подякував: 165 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:25

Понаблюдаю, как всё это будет реализовано на улицах Киева, вдруг получится.
avk
 
Повідомлень: 770
З нами з: 20.03.10
Подякував: 41 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, katso і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні повинні будуватися нові сучасні...
R2 » П'ят 28 гру, 2018 09:45
7 848
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 09:29
nalim
У NASA шукатимуть інопланетні технології
R2 » Вів 02 жов, 2018 08:03
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 08:03
p_a_l
Українці розроблятимуть технології 5G в мобільній медицині
R2 » Нед 29 лип, 2018 17:19
2 415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 00:22
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.