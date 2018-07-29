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У Кличка запевнили, що сучасні технології дозволяють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Безсніжні дні дозволили підприємствам комунальної корпорації «Київавтодор» максимально зосередитися на виконанні робіт з ліквідації руйнувань дорожнього покриття.
Дивися повний текст У Кличка запевнили, що сучасні технології дозволяють латати дороги при морозах
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R2
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Додано: Сер 23 січ, 2019 10:38
Отакот мы и отказались от ямочного ремонта ;)
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semenoh
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:25
Понаблюдаю, как всё это будет реализовано на улицах Киева, вдруг получится.
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avk
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:03
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tigr-uu
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:27
Жаль что современные технологии мозгов не добавляют.
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p_a_l
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:03
особенно видно эти технологии на Южном мосту в первом ряду в сторону правого берега.Каждый год ,по несколько раз год.
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astralex777
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