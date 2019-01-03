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Валютні послаблення для
населення будуть нескоро - НБУ

Валютні послаблення для населення будуть нескоро - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38

Валютні послаблення для населення будуть нескоро - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
В пріоритеті у регулятора – поліпшення умов для бізнесу.

Дивися повний текст Валютні послаблення для населення будуть нескоро - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38

Кому надо, тот перевозит деньги. И имел в виду и нбу, и его " ограничения"
De Bil
 
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