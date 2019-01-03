В пріоритеті у регулятора – поліпшення умов для бізнесу.
Дивися повний текст Валютні послаблення для населення будуть нескоро - НБУ.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38
Валютні послаблення для населення будуть нескоро - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютні послаблення для населення будуть нескоро - НБУ.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38
Кому надо, тот перевозит деньги. И имел в виду и нбу, и его " ограничения"
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