Інвестори, вже не вагаючись, приходять в Україну, каже Президент.
Дивися повний текст Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано за чотири роки.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:11
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано за чотири роки.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:16
Логичнее сравнивать сколько рабочих мест закрылось - сколько рабочих мест появилось.
По факту на громкое звание Завод тянет небольшой процент от заявленных открытых заводов, Завод с 14 работниками, включая охранника, уборщицу и бухгалтера, это может быть мини-цех или даже не знаю какая более правильная формулировка.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:20
Аж страшно,які "новини"викинуть на передодні виборів,як що сьогодні "таке".
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:21
да, мы все это видели и давно обсосали. То заводики с автоматизированными линиями на 15 человек штата, то, наоборот, какие-то большие предприятия по скручиванию жгутов из давальческого сырья, на которых не хотят работать из-за низких зп и условий труда и т.д.
Очень легко всю эту чушь можно опровергнуть вполне официальной статистикой инвестиций в страну.
И уж лучше не сравнивать эту же статистику с коленвстающей и находящейся под страшными санкциями Россией - станет грустно и больно за зря прожитые годы и революции.
Зато томос и безвиз.
предвыборная в разгаре. Самое грустное, что у меня есть несколько знакомых, которых я считал вполне вменяемыми, которые за него еще и руку подымут, типа "некого боле, вот если бы Вакарчук.. " :(
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:35
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41
Чукча пейсатель?
По словам Президента, на этих 207 заводах сейчас работает почти полмиллиона человек.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:48
Так вот история. Один человек в 90-х очень гордился что рабоатет на заводе который выпускает чугунные утюги для печного нагрева. Это такая 5-ти килограммовая дура, которую ставишь на печку или на газовую комфорку, нагреваешь, а потом гладишь, пока не остыла. В 90-х печные утюги, какой-то сюр с ютуб канала
Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.
То что построено при Порошенко - это современные заводы, которые выпускают современную продукцию на международных стандартах. Так что эти полмиллиона рабочих мест - это полмиллиона рабочих мест XXI-века, в отличие от мануфактур 50-х годов 20-го века.
Еще 5 лет работы Нашего Президента Порошенко и у нас промышленность будет минимум на польском уровне.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54
5 мало. Я бы вашему президенту 15 лет дал, путь варежки шьет на зоне.
Прокремлевский тролль.
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