Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Сер 23 січ, 2019 12:48

Так вот история. Один человек в 90-х очень гордился что рабоатет на заводе который выпускает чугунные утюги для печного нагрева. Это такая 5-ти килограммовая дура, которую ставишь на печку или на газовую комфорку, нагреваешь, а потом гладишь, пока не остыла. В 90-х печные утюги, какой-то сюр с ютуб каналаТак вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.То что построено при Порошенко - это современные заводы, которые выпускают современную продукцию на международных стандартах. Так что эти полмиллиона рабочих мест - это полмиллиона рабочих мест XXI-века, в отличие от мануфактур 50-х годов 20-го века.Еще 5 лет работы Нашего Президента Порошенко и у нас промышленность будет минимум на польском уровне.