Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

anton_gms написав: И 3 млн. выехало. Лучше напишите количество рабочих мест. И 3 млн. выехало. Лучше напишите количество рабочих мест.



Чукча пейсатель?



По словам Президента, на этих 207 заводах сейчас работает почти полмиллиона человек. Чукча пейсатель?По словам Президента, на этих 207 заводах сейчас работает почти

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.