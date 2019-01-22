Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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AlifeSoft написав:Так вот история. Один человек в 90-х очень гордился что рабоатет на заводе который выпускает чугунные утюги для печного нагрева. Это такая 5-ти килограммовая дура, которую ставишь на печку или на газовую комфорку, нагреваешь, а потом гладишь, пока не остыла. В 90-х печные утюги, какой-то сюр с ютуб канала Primitive Technology.
Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.
То что построено при Порошенко - это современные заводы, которые выпускают современную продукцию на международных стандартах. Так что эти полмиллиона рабочих мест - это полмиллиона рабочих мест XXI-века, в отличие от мануфактур 50-х годов 20-го века.
Еще 5 лет работы Нашего Президента Порошенко и у нас промышленность будет минимум на польском уровне.
А что построено при Порошенко?, за частую это уже работающие заводы построенные ДО Порошенко, а приписывать открытие линий к построению завода это как раз по Порошенковски, попиариться на том к чему отношения не имеешь это Порошенко умеет, или как писали выше завод с количеством рабочих 15 человек, теперь можно гордиться такими заводами! Вы тут заикнулись про мануфактуры, спросите у людей или хотя бы почитайте отзывы в инете от людей работающих на предприятиях, так возможно мануфактуры 50-х годов 20-го покажутся вам сказкой.
Cactus Я проектував завод кристалічної фруктози, що нині зводиться у Дніпрі. Зараз займаюся олійно-екстракційним комбінатом у Староконстянтинові, уже забивають палі. Це буде найбільше у Европі підприємство на 1 млн.т. олії на рік. При заводі буле власна електростанція, що працюватиме на лушпинні. Вона не лише завод забезпечить а і постачатиме електроенергію у мережу. Мовчу про купу елеваторів, комбікормових заводів. Недавно відкрили новий млпн у Олександрії, все обладнання швейцарське. Величезний млин з примлиновим елеватором у Борисполі проходить експертизу, отримають висновок почнуть будувати. Бізнес вкладає гроші туди, де можна отримати найшвидший прибуток. Спочатку заповнили нішу торгівлі та логістики, тепер, коли там все занято, навіть Епіцентр вкладає гроші у сільське господарство, будують ВІСІМ елеваторів. Коли все заповнять у сільському господарстві та переробці, гроші підуть у машинобудування, там інвестиційний цикл триваліший. Все і відразу буває лише у казці, у нас все іде як має йти!
andriyzhagun написав:.. Бізнес вкладає гроші туди, де можна отримати найшвидший прибуток. Спочатку заповнили нішу торгівлі та логістики, тепер, коли там все занято, навіть Епіцентр вкладає гроші у сільське господарство, будують ВІСІМ елеваторів. Коли все заповнять у сільському господарстві та переробці, гроші підуть у машинобудування, там інвестиційний цикл триваліший. Все і відразу буває лише у казці, у нас все іде як має йти!
это все понятно, а причем тут ПАП-а? Все это, с с разной динамикой шло и в "дореволюционные" годы и шо??
andriyzhagun написав:Cactus Я проектував завод кристалічної фруктози, що нині зводиться у Дніпрі. Зараз займаюся олійно-екстракційним комбінатом у Староконстянтинові, уже забивають палі. Це буде найбільше у Европі підприємство на 1 млн.т. олії на рік. При заводі буле власна електростанція, що працюватиме на лушпинні. Вона не лише завод забезпечить а і постачатиме електроенергію у мережу. Мовчу про купу елеваторів, комбікормових заводів. Недавно відкрили новий млпн у Олександрії, все обладнання швейцарське. Величезний млин з примлиновим елеватором у Борисполі проходить експертизу, отримають висновок почнуть будувати. Бізнес вкладає гроші туди, де можна отримати найшвидший прибуток. Спочатку заповнили нішу торгівлі та логістики, тепер, коли там все занято, навіть Епіцентр вкладає гроші у сільське господарство, будують ВІСІМ елеваторів. Коли все заповнять у сільському господарстві та переробці, гроші підуть у машинобудування, там інвестиційний цикл триваліший. Все і відразу буває лише у казці, у нас все іде як має йти!
Нове будівництво цеху з виробництва фруктози кристалічної та автомобільних ваг по вул. Маршала Малиновського 120, - это об этом заводе вы говорите?
sequence написав:да, мы все это видели и давно обсосали. То заводики с автоматизированными линиями на 15 человек штата, то, наоборот, какие-то большие предприятия по скручиванию жгутов из давальческого сырья, на которых не хотят работать из-за низких зп и условий труда и т.д. Очень легко всю эту чушь можно опровергнуть вполне официальной статистикой инвестиций в страну. И уж лучше не сравнивать эту же статистику с коленвстающей и находящейся под страшными санкциями Россией - станет грустно и больно за зря прожитые годы и революции. Зато томос и безвиз. предвыборная в разгаре. Самое грустное, что у меня есть несколько знакомых, которых я считал вполне вменяемыми, которые за него еще и руку подымут, типа "некого боле, вот если бы Вакарчук.. "
Ну,почему же - сравнение очень-очень наглядное. 30 лет назад в РСФСР производилось продукции на 492 млрд. СОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ, в УССР - на 157, т.е. соотношение было 3,13 к 1. За январь-ноябрь 2018 в РФ произвели: Промышленной продукции на 61,1 трлн. рублей. - В том числе продукция обрабатывающей промышленности 38,6 трлн. - В том числе продукция машиностроения/электронной и электротехнической промышленности -6 733 млрд. рублей http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/# Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-листопаді 2018 року млн.грн Промисловість 2 261 639 Переробна промисловість 1 487 885 Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 162 946 http://www.ukrstat.gov.ua/ Или 5,42, 3,56 трлн. и 391 млрд. рублей соответственно в эквиваленте. Таким образом общий объем промпроизводства на Украине составляет 8,9% от российского, перерабатывающей промышленности - 9,2%, а продукции машиностроения/электронной и электротехнической промышленности - всего 5,8%. Против 31,5 % (возможно больше, учитывая долю высокотехнологичных отраслей в промышленности УССР) 30 лет назад.
andriyzhagun написав:Cactus Все і відразу буває лише у казці, у нас все іде як має йти!
3,0% відсотки росту в рік, для найбіднішої країни Європи- це "як має бути"??? Ви, якщо не пам"ятаєте, то подивіться як відбудовувався СРСР після війни: підприємства будувались сотнями, а не поштучно. Без іноземних інвестицій, Україна все дальше віддалятиметься від Європи, в обійми Росії. А з ними не густо- не хоче інвестор вкладати в країну, яку з"їдає коррупція(((