Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Сер 23 січ, 2019 14:07

sequence написав: да, мы все это видели и давно обсосали. То заводики с автоматизированными линиями на 15 человек штата, то, наоборот, какие-то большие предприятия по скручиванию жгутов из давальческого сырья, на которых не хотят работать из-за низких зп и условий труда и т.д.

Очень легко всю эту чушь можно опровергнуть вполне официальной статистикой инвестиций в страну.

И уж лучше не сравнивать эту же статистику с коленвстающей и находящейся под страшными санкциями Россией - станет грустно и больно за зря прожитые годы и революции.

Зато томос и безвиз.

предвыборная в разгаре. Самое грустное, что у меня есть несколько знакомых, которых я считал вполне вменяемыми, которые за него еще и руку подымут, типа "некого боле, вот если бы Вакарчук.. " да, мы все это видели и давно обсосали. То заводики с автоматизированными линиями на 15 человек штата, то, наоборот, какие-то большие предприятия по скручиванию жгутов из давальческого сырья, на которых не хотят работать из-за низких зп и условий труда и т.д.Очень легко всю эту чушь можно опровергнуть вполне официальной статистикой инвестиций в страну.- станет грустно и больно за зря прожитые годы и революции.Зато томос и безвиз.предвыборная в разгаре. Самое грустное, что у меня есть несколько знакомых, которых я считал вполне вменяемыми, которые за него еще и руку подымут, типа "некого боле, вот если бы Вакарчук.. "

Промышленной продукции на 61,1 трлн. рублей.

- В том числе продукция обрабатывающей промышленности 38,6 трлн.

- В том числе продукция машиностроения/электронной и электротехнической промышленности -6 733 млрд. рублей

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-листопаді 2018 року млн.грн

Промисловість 2 261 639

Переробна промисловість 1 487 885

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 162 946

Ну,почему же - сравнение очень-очень наглядное.30 лет назад в РСФСР производилось продукции на 492 млрд. СОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ, в УССР - на 157, т.е. соотношение было 3,13 к 1.За январь-ноябрь 2018 в РФ произвели:Или 5,42, 3,56 трлн. и 391 млрд. рублей соответственно в эквиваленте.Таким образом общий объем промпроизводства на Украине составляет 8,9% от российского, перерабатывающей промышленности - 9,2%, а продукции машиностроения/электронной и электротехнической промышленности - всего 5,8%. Против 31,5 % (возможно больше, учитывая долю высокотехнологичных отраслей в промышленности УССР) 30 лет назад.