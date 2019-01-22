Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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AlifeSoft написав:Так вот история. Один человек в 90-х очень гордился что рабоатет на заводе который выпускает чугунные утюги для печного нагрева. Это такая 5-ти килограммовая дура, которую ставишь на печку или на газовую комфорку, нагреваешь, а потом гладишь, пока не остыла. В 90-х печные утюги, какой-то сюр с ютуб канала Primitive Technology.
Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.
То что построено при Порошенко - это современные заводы, которые выпускают современную продукцию на международных стандартах. Так что эти полмиллиона рабочих мест - это полмиллиона рабочих мест XXI-века, в отличие от мануфактур 50-х годов 20-го века.
Еще 5 лет работы Нашего Президента Порошенко и у нас промышленность будет минимум на польском уровне.
Если утюгами называть СС-18, СС-20, самолёты АН, строительство атомных электростанций, строительство тех же подводных лодок в Киеве,.. Одесское Пароходство, Николаевский судостроительный, Ясиноватский машиностроительный, заводы "Мотор Сич", молокозаводы, сырзаводы(с натуральным молоком), спирт заводы, 2 ....
- "Орать во Славу" - Вы не туда попали Сир! - Вам палату №6!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Сегодня из 3300 тысяч Государственных Заводов 1600 стоят.
Почему не покупаешь их продукцию? Пойди менеджером по продажам, найди спрос на их продукцию. Ох уж эти адепты совка, скучающие за чугунными утюгами и другими "высокотехнологичными" и "сверхнужными" продуктами прошлой эпохи. Умирают производства таже того хайтека, который 10-15 лет назад был на гребне славы (как пример - Нокиа-мобилы), а они совковые производства оплакивают.