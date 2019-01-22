Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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AlifeSoft написав:Так вот история. Один человек в 90-х очень гордился что рабоатет на заводе который выпускает чугунные утюги для печного нагрева. Это такая 5-ти килограммовая дура, которую ставишь на печку или на газовую комфорку, нагреваешь, а потом гладишь, пока не остыла. В 90-х печные утюги, какой-то сюр с ютуб канала Primitive Technology.
Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.
То что построено при Порошенко - это современные заводы, которые выпускают современную продукцию на международных стандартах. Так что эти полмиллиона рабочих мест - это полмиллиона рабочих мест XXI-века, в отличие от мануфактур 50-х годов 20-го века.
Еще 5 лет работы Нашего Президента Порошенко и у нас промышленность будет минимум на польском уровне.
Если утюгами называть СС-18, СС-20, самолёты АН, строительство атомных электростанций, строительство тех же подводных лодок в Киеве,.. Одесское Пароходство, Николаевский судостроительный, Ясиноватский машиностроительный, заводы "Мотор Сич", молокозаводы, сырзаводы(с натуральным молоком), спирт заводы, 2 ....
- "Орать во Славу" - Вы не туда попали Сир! - Вам палату №6!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Сегодня из 3300 тысяч Государственных Заводов 1600 стоят.
Почему не покупаешь их продукцию? Пойди менеджером по продажам, найди спрос на их продукцию. Ох уж эти адепты совка, скучающие за чугунными утюгами и другими "высокотехнологичными" и "сверхнужными" продуктами прошлой эпохи. Умирают производства таже того хайтека, который 10-15 лет назад был на гребне славы (как пример - Нокиа-мобилы), а они совковые производства оплакивают.
AlifeSoft написав:Еще 5 лет работы Нашего Президента Порошенко и у нас промышленность будет минимум на польском уровне.
Хорошо сказано:
Порошенко — это прямой продукт Левочкина, Бойко и Фирташа, — Колесников https://hvylya.net/news/digest/poroshen ... nikov.html Порошенко — это прямой продукт Левочкина, Бойко и Фирташа, — Колесников Народный депутат ВРУ Борис Колесников (фракция «Оппозиционный блок») раскритиковал бывших однопартийцев в лице Сергея Левочкина и Юрия Бойко и заявил, что именно они помогли Петру Порошенко стать президентом.
Об этом заявил в интервью, пишет Znaj.ua
«Это всё идет от Лёвочкина и другого номенклатурного шлака, который скопился в украинском парламенте. Хочу напомнить уважаемым читателям, как в России, так и в Украине, что Петр Алексеевич Порошенко, как это выяснилось только в 2016 году в венском суде, стал президентом только благодаря Фирташу, Левочкину и Бойко, которые отговорили от участия в президентской гонке ее лидера Виталия Кличко.
Так что Порошенко – это прямой их продукт. Все последующие 4 года они прожили на Банковой».
Также политик обратил внимание, что среди членов фракции Оппоблока, которую условно можно поделить на две группы — «промышленники» и бывшая номенклатура, Ефремов третий год в тюрьме, а Вилкул, Добкин и Новинский — под следствием. А в части бывшей номенклатуры, к которой принадлежат Левочкин и Бойко – все замечательно себя чувствуют. «На трех каналах Левочкина и его друзей – на «Интере», «112» и «NewsOne» Петр Порошенко и члены его команды просто прописались. Даже 5 канал в 2004 году не уделял столько внимания Виктору Ющенко, сколько эти три канала уделяют Петру Порошенко».
Далее, Колесников прокомментировал обвинения в «пророссийскости», которые также выдвигают в адрес группы «промышленников» ряд политиков и СМИ именующие себя прозападными. «Те, кто сегодня в Украине находятся при власти, не прозападные, а просемейные. Они все, что им под руку не попадется, тащат в семью. Такого типа политиков на Западе нет. Западный тип политика – это Дэвид Кэмерон. Смотрите, он был против Брекзита, но обещал по нему провести референдум. Провел. Проиграл. И, понимая, что большинство британцев за выход из Евросоюза, ушел в отставку, хотя мог и не делать этого. А наша украинская политика – это «Свадьба в Малиновке». Причем для нынешних украинских реалий это не художественное, а документальное кино. Ветер поменялся в одну сторону, все надели буденовки, а если в другую – то надели белогвардейские фуражки».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Считать количество заводов абсолютно бессмысленно.
Здесь нужно понимать 2 основных момента:
1) Государство считает юридические лица, а не производственные площадки (нормативного определения последних вообще не существует - никто не ведет никакого учета, а тем более - статистики). Количество же юридических лиц не будет прямо коррелировать с количеством заводов, поскольку структуру и форму собственности выбирают в первую очередь с позиции защиты интересов владения и налоговой оптимизации.
Не исключаю, что внутри того, что Порошенко насчитал новыми заводами, есть уже существующие производства с измененной моделью владения. Также, уверен, там много перезапусков старых производств после модернизации, и введения новых линий.
2. Говоря А, говори и Б - сколько за 4 года закрылось заводов?! Об этом Президент тактично молчит. Плюс здесь мы стакливаемся к тем, что сопоставление заводов требует обязательной поправки на их масштаб. Проще всего сделать это, дав динамику рабочих мест.
А хвастать тут нечем! Количество рабочих мест - это сумма количества занятого и временно безработного населения (то есть того, которое стоит на учете бирж труда).
В 2014-м году (уже с учетом временной потери Крыма и части Донбасса) количество занятых составляло 17,2 млн, количество зарегистрированных безработных - 0,46 млн. Общее количество рабочих мест - около 17,7 млн.
В 2018-м - 15,5 млн занятых и 0,34 зарегистрированных безработных. Общее количество рабочих мест - около 15,8 млн.
Итого имеем: 1 - (15,8 / 17,7) = 10,7% рабочих мест потеряно за последние 4 года. В абсолюте - это 1,9 млн человек! Огромная цифра, равная всему населению Латвии, или экономически активному населению Литвы.
freeze написав:Завод з 14 працівниками, включаючи охоронця, прибиральницю і бухгалтера, це може бути міні-цех або навіть не знаю яка більш правильне формулювання
З озвученої статистики випливає, що в середньому на заводі працює 500000/207=2415 чол.
Да право не надо верить всему, что говорят на митингах. Где это множество новых заводов с тысячами работающих. Как называются ?
Десяток-другой новых есть с несколькими тысячами работающих. Так что средняя в 2415 человек явная ерундистика. Тем более в этом списке много позиций с 10-20 работниками, чтобы натянуть на среднюю должны были быть построены в противовес какие-то гиганты с десятками тысяч работающих, таких точно нет.
По существу заявления могу сказать, что в городе в прошлом году восстановлен и перешел в собственность громады Локомотиворемонтный завод. Специализируется на ремонте подвижного жд состава и колесных пар. До перехода, за последние несколько лет, завод попросту был задушен и за долги по зарплате уволилось около 100 человек. Сейчас получен подрядов на 30 млн. грн., однако зарплаты удалось поднять до 6-8 тысяч грн. Задолженность по зарплате помогает ликвидировать городской бюджет. Нехватка в специалистах на текущий момент порядка 75 человек.
freeze написав:.. Десяток-другой новых есть с несколькими тысячами работающих...
например? буквально, назовите хотя бы два, которые новозбудованые за 5 рокив и там прям тыщы працивныкив? Б/у не предлагать, только новые проекты
Я предположил исходя из заявленных полумиллиона работников и 207 новых заводов, плюс сделал поправку на то, что соврали в 2 раза, и получил, что хотя бы 10-20 таких заводов с несколькими тысячами работников должны быть.