Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Сер 23 січ, 2019 15:12

AlifeSoft написав: Еще 5 лет работы Нашего Президента Порошенко и у нас промышленность будет минимум на польском уровне. Еще 5 лет работы Нашего Президента Порошенко и у нас промышленность будет минимум на польском уровне.

«Те, кто сегодня в Украине находятся при власти, не прозападные, а просемейные. Они все, что им под руку не попадется, тащат в семью. Такого типа политиков на Западе нет. Западный тип политика – это Дэвид Кэмерон. Смотрите, он был против Брекзита, но обещал по нему провести референдум. Провел. Проиграл. И, понимая, что большинство британцев за выход из Евросоюза, ушел в отставку, хотя мог и не делать этого. А наша украинская политика – это «Свадьба в Малиновке». Причем для нынешних украинских реалий это не художественное, а документальное кино. Ветер поменялся в одну сторону, все надели буденовки, а если в другую – то надели белогвардейские фуражки».

Хорошо сказано:Порошенко — это прямой продукт Левочкина, Бойко и Фирташа, — КолесниковПорошенко — это прямой продукт Левочкина, Бойко и Фирташа, — КолесниковНародный депутат ВРУ Борис Колесников (фракция «Оппозиционный блок») раскритиковал бывших однопартийцев в лице Сергея Левочкина и Юрия Бойко и заявил, что именно они помогли Петру Порошенко стать президентом.Об этом заявил в интервью, пишет Znaj.ua«Это всё идет от Лёвочкина и другого номенклатурного шлака, который скопился в украинском парламенте. Хочу напомнить уважаемым читателям, как в России, так и в Украине, что Петр Алексеевич Порошенко, как это выяснилось только в 2016 году в венском суде, стал президентом только благодаря Фирташу, Левочкину и Бойко, которые отговорили от участия в президентской гонке ее лидера Виталия Кличко.Так что Порошенко – это прямой их продукт. Все последующие 4 года они прожили на Банковой».Также политик обратил внимание, что среди членов фракции Оппоблока, которую условно можно поделить на две группы — «промышленники» и бывшая номенклатура, Ефремов третий год в тюрьме, а Вилкул, Добкин и Новинский — под следствием. А в части бывшей номенклатуры, к которой принадлежат Левочкин и Бойко – все замечательно себя чувствуют. «На трех каналах Левочкина и его друзей – на «Интере», «112» и «NewsOne» Петр Порошенко и члены его команды просто прописались. Даже 5 канал в 2004 году не уделял столько внимания Виктору Ющенко, сколько эти три канала уделяют Петру Порошенко».Далее, Колесников прокомментировал обвинения в «пророссийскости», которые также выдвигают в адрес группы «промышленников» ряд политиков и СМИ именующие себя прозападными.