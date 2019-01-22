уже неделю как стебут петюлины заводы
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:49
чет финансы как-то отстают с новостями
уже неделю как стебут петюлины заводы
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:00
не-а. нема. Где вы такие найдете? - для малых городов это стали бы градообразующими, для средних промышленных, вроде Кременчуга, тоже вполне заметными.
Скорее всего, ПАПа нагло врет или плюсует сюда какие-то предприятия, которые поувольняли работников в 2014-15 г/г, затем обратно понабирали.
Реально такого масштаба предприятия (от 1000 работников) довольно заметные и тот, кто хвастается, обязательно выделил бы таковые. А их нет - значит, бэссовэсно врет
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:06
Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:22
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:38
Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць для виробництва, зберігання та вчасної дистрибуції 750 000 посівних одиниць насіння кукурудзи щорічно.
Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:39
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Пишут про 150 рабочих мест на этом помтроенном заводе.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Це вже точно не до мене.
А от цікаво, яка буде зарплата у 300 працівників? Якщо $20 млн амортизації (10%) на 20 років, на 300 робочих, то виходить по триста баксів в місяць. З іншого боку, нормальне робоче місце, на Заході, коштує $200к, а тут триста працівників, так і зарплата повинна бути не триста, а, мінімум, три тисячі баксів.
Думаю, що буде триста, а не три тисячі - хазяї кругом однакові.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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