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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:49

чет финансы как-то отстают с новостями
уже неделю как стебут петюлины заводы
https://www.youtube.com/watch?v=S1dPRMoA3SY
GrafDyakula
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:00

  freeze написав:..
Я предположил исходя из заявленных полумиллиона работников и 207 новых заводов, плюс сделал поправку на то, что соврали в 2 раза, и получил, что хотя бы 10-20 таких заводов с несколькими тысячами работников должны быть.

не-а. нема. Где вы такие найдете? - для малых городов это стали бы градообразующими, для средних промышленных, вроде Кременчуга, тоже вполне заметными.
Скорее всего, ПАПа нагло врет или плюсует сюда какие-то предприятия, которые поувольняли работников в 2014-15 г/г, затем обратно понабирали.
Реально такого масштаба предприятия (от 1000 работников) довольно заметные и тот, кто хвастается, обязательно выделил бы таковые. А их нет - значит, бэссовэсно врет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:06

  GrafDyakula написав:чет финансы как-то отстают с новостями
уже неделю как стебут петюлины заводы
https://www.youtube.com/watch?v=S1dPRMoA3SY

Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:22

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:38

  lapay написав:
  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.

Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць для виробництва, зберігання та вчасної дистрибуції 750 000 посівних одиниць насіння кукурудзи щорічно. Байєр Україна.
Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:39

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

lapay написав:
  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.


Пишут про 150 рабочих мест на этом помтроенном заводе.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ruvex написав:Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.

Це вже точно не до мене.
А от цікаво, яка буде зарплата у 300 працівників? Якщо $20 млн амортизації (10%) на 20 років, на 300 робочих, то виходить по триста баксів в місяць. З іншого боку, нормальне робоче місце, на Заході, коштує $200к, а тут триста працівників, так і зарплата повинна бути не триста, а, мінімум, три тисячі баксів.
Думаю, що буде триста, а не три тисячі - хазяї кругом однакові. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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