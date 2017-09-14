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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:00

  freeze написав:..
Я предположил исходя из заявленных полумиллиона работников и 207 новых заводов, плюс сделал поправку на то, что соврали в 2 раза, и получил, что хотя бы 10-20 таких заводов с несколькими тысячами работников должны быть.

не-а. нема. Где вы такие найдете? - для малых городов это стали бы градообразующими, для средних промышленных, вроде Кременчуга, тоже вполне заметными.
Скорее всего, ПАПа нагло врет или плюсует сюда какие-то предприятия, которые поувольняли работников в 2014-15 г/г, затем обратно понабирали.
Реально такого масштаба предприятия (от 1000 работников) довольно заметные и тот, кто хвастается, обязательно выделил бы таковые. А их нет - значит, бэссовэсно врет
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:22

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:38

  lapay написав:
  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.

Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць для виробництва, зберігання та вчасної дистрибуції 750 000 посівних одиниць насіння кукурудзи щорічно. Байєр Україна.
Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:39

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

lapay написав:
  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.


Пишут про 150 рабочих мест на этом помтроенном заводе.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ruvex написав:Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.

Це вже точно не до мене.
А от цікаво, яка буде зарплата у 300 працівників? Якщо $20 млн амортизації (10%) на 20 років, на 300 робочих, то виходить по триста баксів в місяць. З іншого боку, нормальне робоче місце, на Заході, коштує $200к, а тут триста працівників, так і зарплата повинна бути не триста, а, мінімум, три тисячі баксів.
Думаю, що буде триста, а не три тисячі - хазяї кругом однакові. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:56

от вам ссылка на интерактивную карту
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 540674&z=6
кликайте читайте и считайте
Вот нравятся мне крики "И где оно?" Хоть бы немного старались искать, а не помои лить и дальше.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:03

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ruvex написав:Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць для виробництва, зберігання та вчасної дистрибуції 750 000 посівних одиниць насіння кукурудзи щорічно. Байєр Україна.Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.

Пропагандист – теоретик, село видел "только из окна своего персонального автомобиля" и просто не понимает, что этот "завод" – это просто помещение бывшего свинарника (освободившегося, кстати, из-за сокращения поголовья, согласно статистике), в котором иностранный "инвестор" поставил импортирую линию переработки сельхозпродукции, стоимостью в 200млн кредитных денег в забугорных банках, наняв несколько десятков душ дешевой рабочей силы. Больше там не нужно. Да и взять в селе больше не получится, все в айтишники подались..
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:06

lapay
а если копнуть еще немного глубже по заводам, то начнут появляться вопросы, а все ли эти заводы так экологичны
например по тому же байеру
https://kievforum.org/showpost.php?s=ab ... count=1550
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:07

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  AlifeSoft написав:То что построено при Порошенко - это современные заводы, которые выпускают современную продукцию на международных стандартах.


Не при Порошенко, а вопреки)
Вот вышло такое клоунообразное:


А вот про это я знаю не понаслышке (это каким лицемером нужно быть, что бы после такого приехать на "открытие"(завод уже работал и до него) завода:
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:09

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  fokus написав:Пропагандист – теоретик, село видел "только из окна своего персонального автомобиля" и просто не понимает, что этот "завод" – это просто помещение бывшего свинарника (освободившегося, кстати, из-за сокращения поголовья, согласно статистике), в котором иностранный "инвестор" поставил импортирую линию переработки сельхозпродукции, стоимостью в 200млн кредитных денег в забугорных банках, наняв несколько десятков душ дешевой рабочей силы. Больше там не нужно. Да и взять в селе больше не получится, все в айтишники подались..

Точно-точно - в свинарнику 200 млн кредитних баксів, та ще й якийсь "інвестор". :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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