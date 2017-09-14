Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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freeze написав:.. Я предположил исходя из заявленных полумиллиона работников и 207 новых заводов, плюс сделал поправку на то, что соврали в 2 раза, и получил, что хотя бы 10-20 таких заводов с несколькими тысячами работников должны быть.
не-а. нема. Где вы такие найдете? - для малых городов это стали бы градообразующими, для средних промышленных, вроде Кременчуга, тоже вполне заметными. Скорее всего, ПАПа нагло врет или плюсует сюда какие-то предприятия, которые поувольняли работников в 2014-15 г/г, затем обратно понабирали. Реально такого масштаба предприятия (от 1000 работников) довольно заметные и тот, кто хвастается, обязательно выделил бы таковые. А их нет - значит, бэссовэсно врет
Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць для виробництва, зберігання та вчасної дистрибуції 750 000 посівних одиниць насіння кукурудзи щорічно. Байєр Україна. Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.
ruvex написав:Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.
Це вже точно не до мене. А от цікаво, яка буде зарплата у 300 працівників? Якщо $20 млн амортизації (10%) на 20 років, на 300 робочих, то виходить по триста баксів в місяць. З іншого боку, нормальне робоче місце, на Заході, коштує $200к, а тут триста працівників, так і зарплата повинна бути не триста, а, мінімум, три тисячі баксів. Думаю, що буде триста, а не три тисячі - хазяї кругом однакові.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ruvex написав:Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць для виробництва, зберігання та вчасної дистрибуції 750 000 посівних одиниць насіння кукурудзи щорічно. Байєр Україна.Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.
Пропагандист – теоретик, село видел "только из окна своего персонального автомобиля" и просто не понимает, что этот "завод" – это просто помещение бывшего свинарника (освободившегося, кстати, из-за сокращения поголовья, согласно статистике), в котором иностранный "инвестор" поставил импортирую линию переработки сельхозпродукции, стоимостью в 200млн кредитных денег в забугорных банках, наняв несколько десятков душ дешевой рабочей силы. Больше там не нужно. Да и взять в селе больше не получится, все в айтишники подались..
fokus написав:Пропагандист – теоретик, село видел "только из окна своего персонального автомобиля" и просто не понимает, что этот "завод" – это просто помещение бывшего свинарника (освободившегося, кстати, из-за сокращения поголовья, согласно статистике), в котором иностранный "инвестор" поставил импортирую линию переработки сельхозпродукции, стоимостью в 200млн кредитных денег в забугорных банках, наняв несколько десятков душ дешевой рабочей силы. Больше там не нужно. Да и взять в селе больше не получится, все в айтишники подались..
Точно-точно - в свинарнику 200 млн кредитних баксів, та ще й якийсь "інвестор".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...