И оппа - от "хахлы вымерзли и перемерли от голода" переходим к сравнению количества инвестиций.
Вот за что мне нравятся зрадофилы - так это за резкое изменение поведения, как у последнего флюгера.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 18:38
И оппа - от "хахлы вымерзли и перемерли от голода" переходим к сравнению количества инвестиций.
Вот за что мне нравятся зрадофилы - так это за резкое изменение поведения, как у последнего флюгера.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:44
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:57
Це не копнути глибже, а агенство ОБС, бо виробництво насіння і виробництва пестицідів - трошки-трошки різне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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