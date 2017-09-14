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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:38

  sequence написав: И уж лучше не сравнивать эту же статистику с коленвстающей и находящейся под страшными санкциями Россией - станет грустно и больно за зря прожитые годы и революции.


И оппа - от "хахлы вымерзли и перемерли от голода" переходим к сравнению количества инвестиций.

Вот за что мне нравятся зрадофилы - так это за резкое изменение поведения, как у последнего флюгера. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:44

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  lapay написав:Точно-точно - в свинарнику 200 млн кредитних баксів, та ще й якийсь "інвестор".

Именно. И 150 работников на "заводе" в селе. Включая уборщиц, водителей, бухгалтерию, управление и т.п. Как раз на хороший бу свинарник и хватит.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:57

  GrafDyakula написав:lapay
а если копнуть еще немного глубже по заводам, то начнут появляться вопросы, а все ли эти заводы так экологичны
например по тому же байеру
https://kievforum.org/showpost.php?s=ab ... count=1550

Це не копнути глибже, а агенство ОБС, бо виробництво насіння і виробництва пестицідів - трошки-трошки різне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:21

Шо вони там палять?
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