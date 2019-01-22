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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:38

  sequence написав: И уж лучше не сравнивать эту же статистику с коленвстающей и находящейся под страшными санкциями Россией - станет грустно и больно за зря прожитые годы и революции.


И оппа - от "хахлы вымерзли и перемерли от голода" переходим к сравнению количества инвестиций.

Вот за что мне нравятся зрадофилы - так это за резкое изменение поведения, как у последнего флюгера. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:44

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  lapay написав:Точно-точно - в свинарнику 200 млн кредитних баксів, та ще й якийсь "інвестор".

Именно. И 150 работников на "заводе" в селе. Включая уборщиц, водителей, бухгалтерию, управление и т.п. Как раз на хороший бу свинарник и хватит.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:57

  GrafDyakula написав:lapay
а если копнуть еще немного глубже по заводам, то начнут появляться вопросы, а все ли эти заводы так экологичны
например по тому же байеру
https://kievforum.org/showpost.php?s=ab ... count=1550

Це не копнути глибже, а агенство ОБС, бо виробництво насіння і виробництва пестицідів - трошки-трошки різне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:21

Шо вони там палять?
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:53

  zРадио написав:Итого имеем: 1 - (15,8 / 17,7) = 10,7% рабочих мест потеряно за последние 4 года. В абсолюте - это 1,9 млн человек! Огромная цифра, равная всему населению Латвии, или экономически активному населению Литвы.


Сколько ушло из-за захвата Крыма и разрушения Россией Востока Украины? Думаю там около 5 млн человек. Так что 3 млн рабочих мест создано.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:08

  lapay написав:
  ruvex написав:Осталось найти 206 заводов и 499695 работающих.

Це вже точно не до мене.

Так это не для меня, а для вашего патрона.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:26

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:Итого имеем: 1 - (15,8 / 17,7) = 10,7% рабочих мест потеряно за последние 4 года. В абсолюте - это 1,9 млн человек! Огромная цифра, равная всему населению Латвии, или экономически активному населению Литвы.


Сколько ушло из-за захвата Крыма и разрушения Россией Востока Украины? Думаю там около 5 млн человек. Так что 3 млн рабочих мест создано.


Нет-нет, уважаемый. Донбасс и Крым не при чем, и я это подчеркнул в оригинальном посте, который вы цитируете!

Я взял данные на конец 2014-го, а не на начало!

В 4-м квартале 2013-го было 18,9 млн занятых и 490 тыс зарегистрированных безработных. Итого было рабочих мест - около 19,4 млн.

https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/2013

Ну а то, что вы думаете (про 5 млн) - сорри, было уже столько откровенных ляпов, что это никому не интересно.

В 2014-м году "отвалились" рабочие места Крыма и потерянной вследствие агрессии РФ части Донбасса.

Дальше идут "органические" потери, а также те потери, которые были спровоцированы блокадой ОРДЛО радикалами, которых не остановила власть
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:36

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  zРадио написав:В 2014-м году "отвалились" рабочие места Крыма и потерянной вследствие агрессии РФ части Донбасса.

Дальше идут "органические" потери, а также те потери, которые были спровоцированы блокадой ОРДЛО радикалами, которых не остановила власть

Так в 2015 ще не було блокади радікалів, а, з того часу кількість зайнятого населення зменшилось на стільки, як і працездатне - не набагато.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:50

  lapay написав:
  zРадио написав:В 2014-м году "отвалились" рабочие места Крыма и потерянной вследствие агрессии РФ части Донбасса.

Дальше идут "органические" потери, а также те потери, которые были спровоцированы блокадой ОРДЛО радикалами, которых не остановила власть

Так в 2015 ще не було блокади радікалів, а, з того часу кількість зайнятого населення зменшилось на стільки, як і працездатне - не набагато.


Я и не говорил, что блокада состоялась в 2015-м. Я сказал, что это неорганический фактор, который, при этом, распределен во времени. Непосредственно после момента блокады отсушили только ту статистику, которую невозможно было продолжать вести (а до блокады очень много предприятий ОРДЛО и налоги платили в Бюджет Украины, и статистику сдавали в Госстат).

Все остальное - это последствия этой блокады. Мы ж в ОРДЛО как продавали, так и покупали.

А в целом, если сомневаетесь в моих выводах, то проверить легко, подключив другие показатели - отрицательная органика наблюдается не только с рабочими местами, но и населением внутри страны и объемом экспорта.

Меньшее количество людей работает на меньшем количестве рабочих мест и производит меньше продукта - никакой ошибки нет
zРадио
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