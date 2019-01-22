Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Сер 23 січ, 2019 20:50

lapay написав: zРадио написав: В 2014-м году "отвалились" рабочие места Крыма и потерянной вследствие агрессии РФ части Донбасса.



Дальше идут "органические" потери, а также те потери, которые были спровоцированы блокадой ОРДЛО радикалами, которых не остановила власть В 2014-м году "отвалились" рабочие места Крыма и потерянной вследствие агрессии РФ части Донбасса.Дальше идут "органические" потери, а также те потери, которые были спровоцированы блокадой ОРДЛО радикалами, которых не остановила власть

Так в 2015 ще не було блокади радікалів, а, з того часу кількість зайнятого населення зменшилось на стільки, як і працездатне - не набагато. Так в 2015 ще не було блокади радікалів, а, з того часу кількість зайнятого населення зменшилось на стільки, як і працездатне - не набагато.

Я и не говорил, что блокада состоялась в 2015-м. Я сказал, что это неорганический фактор, который, при этом, распределен во времени. Непосредственно после момента блокады отсушили только ту статистику, которую невозможно было продолжать вести (а до блокады очень много предприятий ОРДЛО и налоги платили в Бюджет Украины, и статистику сдавали в Госстат).Все остальное - это последствия этой блокады. Мы ж в ОРДЛО как продавали, так и покупали.А в целом, если сомневаетесь в моих выводах, то проверить легко, подключив другие показатели - отрицательная органика наблюдается не только с рабочими местами, но и населением внутри страны и объемом экспорта.Меньшее количество людей работает на меньшем количестве рабочих мест и производит меньше продукта - никакой ошибки нет