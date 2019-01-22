И оппа - от "хахлы вымерзли и перемерли от голода" переходим к сравнению количества инвестиций.
Вот за что мне нравятся зрадофилы - так это за резкое изменение поведения, как у последнего флюгера.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 18:38
И оппа - от "хахлы вымерзли и перемерли от голода" переходим к сравнению количества инвестиций.
Вот за что мне нравятся зрадофилы - так это за резкое изменение поведения, как у последнего флюгера.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:44
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:57
Це не копнути глибже, а агенство ОБС, бо виробництво насіння і виробництва пестицідів - трошки-трошки різне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:53
Сколько ушло из-за захвата Крыма и разрушения Россией Востока Украины? Думаю там около 5 млн человек. Так что 3 млн рабочих мест создано.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:08
Так это не для меня, а для вашего патрона.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:26
Нет-нет, уважаемый. Донбасс и Крым не при чем, и я это подчеркнул в оригинальном посте, который вы цитируете!
Я взял данные на конец 2014-го, а не на начало!
В 4-м квартале 2013-го было 18,9 млн занятых и 490 тыс зарегистрированных безработных. Итого было рабочих мест - около 19,4 млн.
Ну а то, что вы думаете (про 5 млн) - сорри, было уже столько откровенных ляпов, что это никому не интересно.
В 2014-м году "отвалились" рабочие места Крыма и потерянной вследствие агрессии РФ части Донбасса.
Дальше идут "органические" потери, а также те потери, которые были спровоцированы блокадой ОРДЛО радикалами, которых не остановила власть
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:36
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Так в 2015 ще не було блокади радікалів, а, з того часу кількість зайнятого населення зменшилось на стільки, як і працездатне - не набагато.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:50
Я и не говорил, что блокада состоялась в 2015-м. Я сказал, что это неорганический фактор, который, при этом, распределен во времени. Непосредственно после момента блокады отсушили только ту статистику, которую невозможно было продолжать вести (а до блокады очень много предприятий ОРДЛО и налоги платили в Бюджет Украины, и статистику сдавали в Госстат).
Все остальное - это последствия этой блокады. Мы ж в ОРДЛО как продавали, так и покупали.
А в целом, если сомневаетесь в моих выводах, то проверить легко, подключив другие показатели - отрицательная органика наблюдается не только с рабочими местами, но и населением внутри страны и объемом экспорта.
Меньшее количество людей работает на меньшем количестве рабочих мест и производит меньше продукта - никакой ошибки нет
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:11
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
За время текущей каденции, фактически ничего не было сделано для повышения экономической независимости страны, и тем более речь не идет о тысячах новых рабочих мест, даже старые заводы доводили до банкротства, нищенский уровень зарплат, отсутствие нормальных условий труда, отток специалистов из-за вышеперечисленных факторов, катализатором которого стал и безвиз - все это можно с уверенностью занести в копилку "свершений", а попросту полной бездеятельности власти.
Из интервью генерального директора упомянутого выше "Локомотиворемонтного завода" Терешко: "Безвіз, низькі зарплати – 4 тисячі гривень, ще й кілька місяців не платили... Невизначеність, яка тривала після продажу заводу. Багато людей зневірилися тоді... Самі розумієте, втримати спеціалістів у таких обставинах було нереально. Але ми виграли підрядів майже на 30 мільйонів гривень, переважно в Укрзалізниці, і тепер нам дуже не вистачає людей, аби виконати замовлення".
Black Jack - White Business
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