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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:17

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  zРадио написав:Я и не говорил, что блокада состоялась в 2015-м. Я сказал, что это неорганический фактор, который, при этом, распределен во времени. Непосредственно после момента блокады отсушили только ту статистику, которую невозможно было продолжать вести (а до блокады очень много предприятий ОРДЛО и налоги платили в Бюджет Украины, и статистику сдавали в Госстат).

Все остальное - это последствия этой блокады. Мы ж в ОРДЛО как продавали, так и покупали.

На статистиці занятості це ніяк не відобразилось http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... _b_07u.htm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:34

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

Когда Порошенко работать начнет? Все рассказывает, рассказывает..
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