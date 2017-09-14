Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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zРадио написав:Я и не говорил, что блокада состоялась в 2015-м. Я сказал, что это неорганический фактор, который, при этом, распределен во времени. Непосредственно после момента блокады отсушили только ту статистику, которую невозможно было продолжать вести (а до блокады очень много предприятий ОРДЛО и налоги платили в Бюджет Украины, и статистику сдавали в Госстат).
Все остальное - это последствия этой блокады. Мы ж в ОРДЛО как продавали, так и покупали.