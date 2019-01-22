Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:20
AlifeSoft
Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла).
Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод.
И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью.
Сейчас это такие заводы открыли? Где создаётся добавленная стоимость?
Подозреваю, что не в Украине. В Украине работают только наши рабочие и всё...
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:29
"Насіннєві гіганти" -- это суперсовременное предприятие требующие многомиллионные научные исследования и высококвалифицированных сотрудников с , минимум, 3-мя высшими образованиями.
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