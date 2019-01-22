Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.
Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла). Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод. И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью.
Сейчас это такие заводы открыли? Где создаётся добавленная стоимость? Подозреваю, что не в Украине. В Украине работают только наши рабочие и всё...
ruvex написав:За время текущей каденции, фактически ничего не было сделано для повышения экономической независимости страны, и тем более речь не идет о тысячах новых рабочих мест, даже старые заводы доводили до банкротства, нищенский уровень зарплат, отсутствие нормальных условий труда, отток специалистов из-за вышеперечисленных факторов, катализатором которого стал и безвиз - все это можно с уверенностью занести в копилку "свершений", а попросту полной бездеятельности власти.
Вот! Поэтому нужны еще 5 лет! Чтобы начатое было сделано, т.е. доведено до конца. и процветания
"Насіннєві гіганти" -- это суперсовременное предприятие требующие многомиллионные научные исследования и высококвалифицированных сотрудников с , минимум, 3-мя высшими образованиями.
Приклад зі списку: с. Почуйки, Житомирська область, Україна – компанія «Байєр» відкрила сучасний насіннєвий завод, інвестиції 200 млн. дол. Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць http://www.bayer.ua/media/news/bayer-op ... kraine.php Сучасні виробництва не потребують тисячі працівників.