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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:20

AlifeSoft
Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.

Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла).
Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод.
И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас это такие заводы открыли? Где создаётся добавленная стоимость?
Подозреваю, что не в Украине. В Украине работают только наши рабочие и всё...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:29

  lapay написав:
  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.



"Насіннєві гіганти" -- это суперсовременное предприятие требующие многомиллионные научные исследования и высококвалифицированных сотрудников с , минимум, 3-мя высшими образованиями. :D
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:36

Re: скільки нужно

  ruvex написав:За время текущей каденции, фактически ничего не было сделано для повышения экономической независимости страны, и тем более речь не идет о тысячах новых рабочих мест, даже старые заводы доводили до банкротства, нищенский уровень зарплат, отсутствие нормальных условий труда, отток специалистов из-за вышеперечисленных факторов, катализатором которого стал и безвиз - все это можно с уверенностью занести в копилку "свершений", а попросту полной бездеятельности власти.

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sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:41

  27661 написав:
  lapay написав:
  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.



"Насіннєві гіганти" -- это суперсовременное предприятие требующие многомиллионные научные исследования и высококвалифицированных сотрудников с , минимум, 3-мя высшими образованиями. :D

Приклад зі списку: с. Почуйки, Житомирська область, Україна – компанія «Байєр» відкрила сучасний насіннєвий завод, інвестиції 200 млн. дол.
Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць
http://www.bayer.ua/media/news/bayer-op ... kraine.php
Сучасні виробництва не потребують тисячі працівників.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:02

На других ветках, если идет критика Президента в ухудшении состояния промышленности в Украине, некоторые из его сторонников отвечают, что он не имеет к этому никакого отношения, т.к. его полномочия - внешняя политика и оборона.

Вопрос - почему тогда именно он рассказывает о том, сколько новых производств открылось в Украине, если он к этому (по той же Конституции) непричастен?

"Наказание невиновных и награждение непричастных" (с) в действии?!!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:07

Re: вопрос

  yanyura написав:почему тогда именно он рассказывает о том, сколько новых производств открылось в Украине, если он к этому (по той же Конституции) непричастен?

Отсутствие дисциплины - это зло.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:13

  AlifeSoft написав:
  anton_gms написав:И 3 млн. выехало. Лучше напишите количество рабочих мест.


Чукча пейсатель?

По словам Президента, на этих 207 заводах сейчас работает почти полмиллиона человек.


Пример бы чтоли кто-то кинул открытого в 2018м году завода с коллективом 2000 человек - я б порадовался :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:25

  27661 написав:AlifeSoft
Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.

Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла).
Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод.
И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью.


Иметь то он имел, но эти процессоры отставали на 20 лет от Запада (8086-й как-то сперли и на этом заглохло). А в случае электроники - это навсегда. Так что все что выпускалось при СССР было вот таким вот "чугунными утюгами". Поэтому и продукция всех бывших совковых предприятий неконкурентоспособна, она стоит дешевле затраченного сырья.

PS
И чем все таки вам не нравится IT - это отличная возможность генерации добавленной стоимости без физических продуктов. Здесь даже товары можно производить, виртуальные. Если закрыть все эти бывшие совковые предприятия и инженеров переучить на тот же C# или Ruby то они и себе на хлеб с икрой заработают и стране валюту.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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