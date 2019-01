Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Чет 24 січ, 2019 16:25

27661 написав: AlifeSoft

Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.

Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла).

Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод.

И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью. Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла).Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод.И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью.



Иметь то он имел, но эти процессоры отставали на 20 лет от Запада (8086-й как-то сперли и на этом заглохло). А в случае электроники - это навсегда. Так что все что выпускалось при СССР было вот таким вот "чугунными утюгами". Поэтому и продукция всех бывших совковых предприятий неконкурентоспособна, она стоит дешевле затраченного сырья.



PS

И чем все таки вам не нравится IT - это отличная возможность генерации добавленной стоимости без физических продуктов. Здесь даже товары можно производить, виртуальные. Если закрыть все эти бывшие совковые предприятия и инженеров переучить на тот же C# или Ruby то они и себе на хлеб с икрой заработают и стране валюту. Иметь то он имел, но эти процессоры отставали на 20 лет от Запада (8086-й как-то сперли и на этом заглохло). А в случае электроники - это навсегда. Так что все что выпускалось при СССР было вот таким вот "чугунными утюгами". Поэтому и продукция всех бывших совковых предприятий неконкурентоспособна, она стоит дешевле затраченного сырья.PSИ чем все таки вам не нравится IT - это отличная возможность генерации добавленной стоимости без физических продуктов. Здесь даже товары можно производить, виртуальные. Если закрыть все эти бывшие совковые предприятия и инженеров переучить на тот же C# или Ruby то они и себе на хлеб с икрой заработают и стране валюту.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.