Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.
Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла). Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод. И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью.
Сейчас это такие заводы открыли? Где создаётся добавленная стоимость? Подозреваю, что не в Украине. В Украине работают только наши рабочие и всё...
ruvex написав:За время текущей каденции, фактически ничего не было сделано для повышения экономической независимости страны, и тем более речь не идет о тысячах новых рабочих мест, даже старые заводы доводили до банкротства, нищенский уровень зарплат, отсутствие нормальных условий труда, отток специалистов из-за вышеперечисленных факторов, катализатором которого стал и безвиз - все это можно с уверенностью занести в копилку "свершений", а попросту полной бездеятельности власти.
Вот! Поэтому нужны еще 5 лет! Чтобы начатое было сделано, т.е. доведено до конца. и процветания
"Насіннєві гіганти" -- это суперсовременное предприятие требующие многомиллионные научные исследования и высококвалифицированных сотрудников с , минимум, 3-мя высшими образованиями.
Приклад зі списку: с. Почуйки, Житомирська область, Україна – компанія «Байєр» відкрила сучасний насіннєвий завод, інвестиції 200 млн. дол. Новий завод «Байєр» забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць http://www.bayer.ua/media/news/bayer-op ... kraine.php Сучасні виробництва не потребують тисячі працівників.
На других ветках, если идет критика Президента в ухудшении состояния промышленности в Украине, некоторые из его сторонников отвечают, что он не имеет к этому никакого отношения, т.к. его полномочия - внешняя политика и оборона.
Вопрос - почему тогда именно он рассказывает о том, сколько новых производств открылось в Украине, если он к этому (по той же Конституции) непричастен?
"Наказание невиновных и награждение непричастных" (с) в действии?!!
Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.
Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла). Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод. И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью.
Иметь то он имел, но эти процессоры отставали на 20 лет от Запада (8086-й как-то сперли и на этом заглохло). А в случае электроники - это навсегда. Так что все что выпускалось при СССР было вот таким вот "чугунными утюгами". Поэтому и продукция всех бывших совковых предприятий неконкурентоспособна, она стоит дешевле затраченного сырья.
PS И чем все таки вам не нравится IT - это отличная возможность генерации добавленной стоимости без физических продуктов. Здесь даже товары можно производить, виртуальные. Если закрыть все эти бывшие совковые предприятия и инженеров переучить на тот же C# или Ruby то они и себе на хлеб с икрой заработают и стране валюту.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.