RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:23

Sommer
Продукты с высокой добавленной стоимостью - это про совковые-то процессоры (с двумя ручками для переноски)?

Ну-ну.

Пример:
Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 14.08.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:28

  27661 написав:Пример:
Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.


Только сейчас Raspberry Pi за 35$ заменит советский суперкомпьютер за много десятков миллионов рублей и еще превзойдет его. Я ж говорю - "чугунные утюги".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:30

Re: чугуний

  AlifeSoft написав:Raspberry Pi за 35$ заменит советский суперкомпьютер за много десятков миллионов рублей и еще превзойдет его. Я ж говорю - "чугунные утюги".

А украинцы заменяют всю Украину, как минимум, Польшей.
sal
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 25.03.16
Подякував: 539 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:36

  sal написав:
  AlifeSoft написав:Raspberry Pi за 35$ заменит советский суперкомпьютер за много десятков миллионов рублей и еще превзойдет его. Я ж говорю - "чугунные утюги".

А украинцы заменяют всю Украину, как минимум, Польшей.


Это хорошо, так как и сами зарабатывают и способствую росту зарплат в Украине до уровня польских. Специалисты бизнесу все равно нужны (если мы не говорим про гос-конторы) и бизнесмен помыкается и выставит вакансию, где зарплата будет всего на 30% ниже той же польской по данной квалификации.

Польша по той же схеме нарастила зарплаты до текущего уровня. Только польской "польшей" была Германия.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42

AlifeSoft
Только сейчас Raspberry Pi за 35$ заменит советский суперкомпьютер за много десятков миллионов рублей и еще превзойдет его. Я ж говорю - "чугунные утюги".

В 70-х годах в США тоже процы были "чугунными".
По поводу Raspberry и суперкомпьютер. Это разные вещи.
суперкомпьютер -- это сравнимо с кластерами серверов, только для вычислений. И тут я бы поспорил, сделал бы Raspberry или любой персональный современный комп, -- суперкомп из 70-х годов.
P.S. Где-то читал, что кажется Intel Core2 был по производительности, как первый Суперкомп.
Востаннє редагувалось 27661 в Чет 24 січ, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 14.08.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:43

AlifeSoft
Р-36М ("Сатана" по классиф. США), турбины «Турбоатома», системы управления «Хартрона» тоже "чугунные утюги"?
yanyura
 
Повідомлень: 4002
З нами з: 09.01.09
Подякував: 961 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:00

AlifeSoft
Это хорошо, так как и сами зарабатывают и способствую росту зарплат в Украине до уровня польских. Специалисты бизнесу все равно нужны (если мы не говорим про гос-конторы) и бизнесмен помыкается и выставит вакансию, где зарплата будет всего на 30% ниже той же польской по данной квалификации.

Польша по той же схеме нарастила зарплаты до текущего уровня. Только польской "польшей" была Германия.

А Вы не думали про то, что генерирует прибыль? Ведь ЗП берут из прибыли. И вот тут, бизнес упирается в то, что рост ЗП ограничен низкой добавленной стоимость в украинской экономике.

P.S. Разумеется IT не в счёт. :D

польской "польшей" была Германия
:D
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 14.08.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:15

  27661 написав:А Вы не думали про то, что генерирует прибыль? Ведь ЗП берут из прибыли. И вот тут, бизнес упирается в то, что рост ЗП ограничен низкой добавленной стоимость в украинской экономике.

P.S. Разумеется IT не в счёт. :D


Интересно IT-шники мы такие уникальные и избранные или просто используем западные методологии бизнеса? От почему бизнес не может посмотреть как все работает в IT, как все работает в Китае и начать строить свои гаражи во выпуску тех же телефонов. Нет, мы делать ничего не будем, мы будем покупать на ali и продавать за 200% стоимости, вот на это 2% и будем жить.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
R2 » Чет 24 січ, 2019 17:42
5 45
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 18:33
AlifeSoft
Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні 1, 2, 3
R2 » Вів 22 січ, 2019 22:00
29 1450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 18:22
shapo
В Україні підвищили розмір добових на відрядження
R2 » Чет 24 січ, 2019 17:15
1 16
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 17:15
rotator

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.