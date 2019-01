Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Чет 24 січ, 2019 17:28

27661 написав: Пример:

Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.



Только сейчас Raspberry Pi за 35$ заменит советский суперкомпьютер за много десятков миллионов рублей и еще превзойдет его. Я ж говорю - "чугунные утюги".

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.