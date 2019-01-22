Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Продукты с высокой добавленной стоимостью - это про совковые-то процессоры (с двумя ручками для переноски)?
Ну-ну.
Пример:
Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:23
Sommer
Пример:
Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:28
Только сейчас Raspberry Pi за 35$ заменит советский суперкомпьютер за много десятков миллионов рублей и еще превзойдет его. Я ж говорю - "чугунные утюги".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:30
Re: чугуний
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:36
Это хорошо, так как и сами зарабатывают и способствую росту зарплат в Украине до уровня польских. Специалисты бизнесу все равно нужны (если мы не говорим про гос-конторы) и бизнесмен помыкается и выставит вакансию, где зарплата будет всего на 30% ниже той же польской по данной квалификации.
Польша по той же схеме нарастила зарплаты до текущего уровня. Только польской "польшей" была Германия.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42
AlifeSoft
В 70-х годах в США тоже процы были "чугунными".
По поводу Raspberry и суперкомпьютер. Это разные вещи.
суперкомпьютер -- это сравнимо с кластерами серверов, только для вычислений. И тут я бы поспорил, сделал бы Raspberry или любой персональный современный комп, -- суперкомп из 70-х годов.
P.S. Где-то читал, что кажется Intel Core2 был по производительности, как первый Суперкомп.
Востаннє редагувалось 27661 в Чет 24 січ, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:43
AlifeSoft
Р-36М ("Сатана" по классиф. США), турбины «Турбоатома», системы управления «Хартрона» тоже "чугунные утюги"?
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:00
AlifeSoft
А Вы не думали про то, что генерирует прибыль? Ведь ЗП берут из прибыли. И вот тут, бизнес упирается в то, что рост ЗП ограничен низкой добавленной стоимость в украинской экономике.
P.S. Разумеется IT не в счёт.
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:15
Интересно IT-шники мы такие уникальные и избранные или просто используем западные методологии бизнеса? От почему бизнес не может посмотреть как все работает в IT, как все работает в Китае и начать строить свои гаражи во выпуску тех же телефонов. Нет, мы делать ничего не будем, мы будем покупать на ali и продавать за 200% стоимости, вот на это 2% и будем жить.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:52
Замечательно.
Наверное поэтому прощелкали все советские марсоходы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:11
Кстати, Украина заняла 1-е место в мире по росту вклада в научно-технический прогресс.
Тоесть мы самая динамично развивающаяся страна с экстремальной научно-технической революцией.
PS
Порошенко тоже составителей рейтинга купил?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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