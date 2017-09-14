Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Что Силиконовая долина фсё)))
Что это за прикольный индекс, Украина сильно продвинулась как там указано по количеству Нобелевских лауреатов. Это насколько я понимаю Мечников и тд, проклятое наследие царского и советского режимов?
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Додано: Чет 24 січ, 2019 20:23
Что Силиконовая долина фсё)))
Что это за прикольный индекс, Украина сильно продвинулась как там указано по количеству Нобелевских лауреатов. Это насколько я понимаю Мечников и тд, проклятое наследие царского и советского режимов?
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