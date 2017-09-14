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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:23

  AlifeSoft написав:Кстати, Украина заняла 1-е место в мире по росту вклада в научно-технический прогресс.


Что Силиконовая долина фсё)))
Что это за прикольный индекс, Украина сильно продвинулась как там указано по количеству Нобелевских лауреатов. Это насколько я понимаю Мечников и тд, проклятое наследие царского и советского режимов?
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