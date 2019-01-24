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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:11

AlifeSoft
Интересно IT-шники мы такие уникальные и избранные или просто используем западные методологии бизнеса? От почему бизнес не может посмотреть как все работает в IT, как все работает в Китае и начать строить свои гаражи во выпуску тех же телефонов. Нет, мы делать ничего не будем, мы будем покупать на ali и продавать за 200% стоимости, вот на это 2% и будем жить.

IT уникально -- потому, что для подготовки программиста или админа можно вообще обойтись без промышленности, науки и даже ВУЗов ( куча примеров 10-ти летних хакеров самоучек ). Компы, периферию и устройства, да и средства разработки, операционные системы --- всё это создаётся за бугром.
Есть ещё вид деятельности где тоже не нужно всего перечисленного выше -- это торговля.
Купил за бугром продал перед бугром . :D

используем западные методологии бизнеса

Вы прикалываетесь?
Какой бизнес может быть в аграрной стране? IT в шоколаде из-за outsource.
Можно конечно и на внутреннем рынке заработать, но в разы меньше.
Востаннє редагувалось 27661 в П'ят 25 січ, 2019 10:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:17

  Sommer написав:
  27661 написав:
Пример:
Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.


Замечательно.
Наверное поэтому прощелкали все советские марсоходы? :mrgreen:

Вот куча удачных примеров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Учи матчасть.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:32

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

Що ви сперечаєтеся про минуле ... Були приклади , коли дубова радянська техніка нормально собі працювала в екстремальних умовах , а американська суперсучасна на той час не витримувала ... Але це все старовина ...
Он є купка заводів порівняно невеликих у нас - які роблять проводку автомобільну для світу - чомусь у нас ...
Ну а відносно всього - то Порошенко якраз винен , що починаючи з 91 року наші владні структури не хотіли пускати нікого пристойного - де хоча б один автомобільний завод ? Пропозицій було море - але всі потім поїхали в інші місця - в ту ж РФ , Білорусь і навіть Молдову ...
Що за дитячі розмови - для промисловості пристойної треба гроші вкладати в неї . Складні виробництва сучасні вимагають багато грошей , які відбиваються довго ... Хоч харчову промисловіть у нас розкрутили - забули , скільки імпорту раніше було ? А зараз Нестле у нас скільки ?
А наші вкладають гроші в енергетику чи машинобудування якесь ? Ага ...
Хіба що в "зелену" з просто чудовими тарифами для інвестора ...
Puente
 
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