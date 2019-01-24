Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:11

Интересно IT-шники мы такие уникальные и избранные или просто используем западные методологии бизнеса? От почему бизнес не может посмотреть как все работает в IT, как все работает в Китае и начать строить свои гаражи во выпуску тех же телефонов. Нет, мы делать ничего не будем, мы будем покупать на ali и продавать за 200% стоимости, вот на это 2% и будем жить.

используем западные методологии бизнеса

IT уникально -- потому, что для подготовки программиста или админа можно вообще обойтись без промышленности, науки и даже ВУЗов ( куча примеров 10-ти летних хакеров самоучек ). Компы, периферию и устройства, да и средства разработки, операционные системы --- всё это создаётся за бугром.Есть ещё вид деятельности где тоже не нужно всего перечисленного выше -- это торговля.Купил за бугром продал перед бугром .Вы прикалываетесь?Какой бизнес может быть в аграрной стране? IT в шоколаде из-за outsource.Можно конечно и на внутреннем рынке заработать, но в разы меньше.