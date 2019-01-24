Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:56

Впечатлил пост Artem Ilyin про 700 специалистов Одесского припортового завода, которых уже переманил на свои предприятия Алжир. В комментариях к посту первый зампред ОПЗ Николай Щуриков уточнил, что только за последний год с предприятия уволилась тысяча работников.Это очень знаковое предприятие и знаковое событие. ОПЗ – завод, выпускающий продукцию простейшей химии – аммиак и карбамид, составляющие наряду с рудой, металлами и зерном основу украинского экспорта. Я не раз был на этом заводе, не раз про него писал. Если еще пять-семь лет назад мы с ужасом рассуждали о том, что Украина теряет высокотехнологическое производство и спецов – днепропетровский Южмаш, харьковский Хартрон, запорожскую Мотор-Сич, киевский Антонов и десятки других – то сегодня речь идет об утрате сырьевых промышленных предприятий. То есть о полной аннигиляции обрабатывающей промышленности. Даже самой простейшей.При этом нужно понимать, что среди шести заводов, производящих минудобрения ОПЗ – самый современный, с лучшими показателями себестоимости продукции. Завод объединяет в себе три звена – производство, приемку аммиака из «союзной» трубы, тянущейся из Тольятти, и перевалку аммиака в порту города Южный. Если загнулся этот завод, считайте, что загнулась вся украинская химия.Парадокс состоит в том, что без «минерального» химпрома невозможно и превращение Украины в «аграрную сверхдержаву». Таковых без собственных удобрений не бывает. А, поскольку российские удобрения страна не покупает из принципа, собственных не производит, осталось понять лишь то, какой из пятидесяти штатов наша богатая страна поддержит следующим (надо бы взглянуть на карту химпроизводства в США).На выходе же получим аграрную сверхдержаву на аппарате искусственного дыхания. Которой для поддержания хотя бы «африканского» уровня производительности и 30 млн. населения слишком много, 15-20 млн. – в самый раз.Это безумно грустно.