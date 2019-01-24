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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:11

AlifeSoft
Интересно IT-шники мы такие уникальные и избранные или просто используем западные методологии бизнеса? От почему бизнес не может посмотреть как все работает в IT, как все работает в Китае и начать строить свои гаражи во выпуску тех же телефонов. Нет, мы делать ничего не будем, мы будем покупать на ali и продавать за 200% стоимости, вот на это 2% и будем жить.

IT уникально -- потому, что для подготовки программиста или админа можно вообще обойтись без промышленности, науки и даже ВУЗов ( куча примеров 10-ти летних хакеров самоучек ). Компы, периферию и устройства, да и средства разработки, операционные системы --- всё это создаётся за бугром.
Есть ещё вид деятельности где тоже не нужно всего перечисленного выше -- это торговля.
Купил за бугром продал перед бугром . :D

используем западные методологии бизнеса

Вы прикалываетесь?
Какой бизнес может быть в аграрной стране? IT в шоколаде из-за outsource.
Можно конечно и на внутреннем рынке заработать, но в разы меньше.
Востаннє редагувалось 27661 в П'ят 25 січ, 2019 10:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:17

  Sommer написав:
  27661 написав:
Пример:
Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.


Замечательно.
Наверное поэтому прощелкали все советские марсоходы? :mrgreen:

Вот куча удачных примеров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Учи матчасть.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:32

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

Що ви сперечаєтеся про минуле ... Були приклади , коли дубова радянська техніка нормально собі працювала в екстремальних умовах , а американська суперсучасна на той час не витримувала ... Але це все старовина ...
Он є купка заводів порівняно невеликих у нас - які роблять проводку автомобільну для світу - чомусь у нас ...
Ну а відносно всього - то Порошенко якраз винен , що починаючи з 91 року наші владні структури не хотіли пускати нікого пристойного - де хоча б один автомобільний завод ? Пропозицій було море - але всі потім поїхали в інші місця - в ту ж РФ , Білорусь і навіть Молдову ...
Що за дитячі розмови - для промисловості пристойної треба гроші вкладати в неї . Складні виробництва сучасні вимагають багато грошей , які відбиваються довго ... Хоч харчову промисловіть у нас розкрутили - забули , скільки імпорту раніше було ? А зараз Нестле у нас скільки ?
А наші вкладають гроші в енергетику чи машинобудування якесь ? Ага ...
Хіба що в "зелену" з просто чудовими тарифами для інвестора ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:06

  AlifeSoft написав:Кстати, Украина заняла 1-е место в мире по росту вклада в научно-технический прогресс.

https://www.goodcountryindex.org/results#UKR

Тоесть мы самая динамично развивающаяся страна с экстремальной научно-технической революцией.

PS
Порошенко тоже составителей рейтинга купил?

А кнопочку Results в этом рейтинге нажать не пробовали? Там в рейтинге The Good Coutry Украина на общем 75-ом месте, между Сенегалом и Марокко.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:26

  Волгарь написав:
  AlifeSoft написав:Кстати, Украина заняла 1-е место в мире по росту вклада в научно-технический прогресс.

https://www.goodcountryindex.org/results#UKR

Тоесть мы самая динамично развивающаяся страна с экстремальной научно-технической революцией.

PS
Порошенко тоже составителей рейтинга купил?

А кнопочку Results в этом рейтинге нажать не пробовали? Там в рейтинге The Good Coutry Украина на общем 75-ом месте, между Сенегалом и Марокко.


Не портите радость от перемоги, всё-таки Мечников внёс гигантский вклад в этот рейтинг, теория фагоцитоза, хоть понимаете, что это значит для украинской науки и науки всего мира ?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:56

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

Впечатлил пост Artem Ilyin про 700 специалистов Одесского припортового завода, которых уже переманил на свои предприятия Алжир. В комментариях к посту первый зампред ОПЗ Николай Щуриков уточнил, что только за последний год с предприятия уволилась тысяча работников.

Это очень знаковое предприятие и знаковое событие. ОПЗ – завод, выпускающий продукцию простейшей химии – аммиак и карбамид, составляющие наряду с рудой, металлами и зерном основу украинского экспорта. Я не раз был на этом заводе, не раз про него писал. Если еще пять-семь лет назад мы с ужасом рассуждали о том, что Украина теряет высокотехнологическое производство и спецов – днепропетровский Южмаш, харьковский Хартрон, запорожскую Мотор-Сич, киевский Антонов и десятки других – то сегодня речь идет об утрате сырьевых промышленных предприятий. То есть о полной аннигиляции обрабатывающей промышленности. Даже самой простейшей.

При этом нужно понимать, что среди шести заводов, производящих минудобрения ОПЗ – самый современный, с лучшими показателями себестоимости продукции. Завод объединяет в себе три звена – производство, приемку аммиака из «союзной» трубы, тянущейся из Тольятти, и перевалку аммиака в порту города Южный. Если загнулся этот завод, считайте, что загнулась вся украинская химия.

Парадокс состоит в том, что без «минерального» химпрома невозможно и превращение Украины в «аграрную сверхдержаву». Таковых без собственных удобрений не бывает. А, поскольку российские удобрения страна не покупает из принципа, собственных не производит, осталось понять лишь то, какой из пятидесяти штатов наша богатая страна поддержит следующим (надо бы взглянуть на карту химпроизводства в США).

На выходе же получим аграрную сверхдержаву на аппарате искусственного дыхания. Которой для поддержания хотя бы «африканского» уровня производительности и 30 млн. населения слишком много, 15-20 млн. – в самый раз.
Это безумно грустно.
https://www.facebook.com/gleb.prostakov ... 5400009048
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:05

  freeze написав:
  Волгарь написав:
  AlifeSoft написав:Кстати, Украина заняла 1-е место в мире по росту вклада в научно-технический прогресс.

https://www.goodcountryindex.org/results#UKR

Тоесть мы самая динамично развивающаяся страна с экстремальной научно-технической революцией.

PS
Порошенко тоже составителей рейтинга купил?

А кнопочку Results в этом рейтинге нажать не пробовали? Там в рейтинге The Good Coutry Украина на общем 75-ом месте, между Сенегалом и Марокко.


Не портите радость от перемоги, всё-таки Мечников внёс гигантский вклад в этот рейтинг, теория фагоцитоза, хоть понимаете, что это значит для украинской науки и науки всего мира ?

Простите, а Мечников-то каким боком у украинской науке?Последние 30 лет жизни прожил во Франции, работая у Пастера, будучи перед этим, не к ночи будет сказано, доцентом Новороссийского университета в Одессе?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:12

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

Согласно этому рейтингу Мечников внес бОльший вклад, чем Патон.
Углубитесь в методологию рейтинга.
Волгарь написав:
  freeze написав:
  Волгарь написав:[quote="4562307:AlifeSoft"]Кстати, Украина заняла 1-е место в мире по росту вклада в научно-технический прогресс.

https://www.goodcountryindex.org/results#UKR

Тоесть мы самая динамично развивающаяся страна с экстремальной научно-технической революцией.

PS
Порошенко тоже составителей рейтинга купил?

А кнопочку Results в этом рейтинге нажать не пробовали? Там в рейтинге The Good Coutry Украина на общем 75-ом месте, между Сенегалом и Марокко.


Не портите радость от перемоги, всё-таки Мечников внёс гигантский вклад в этот рейтинг, теория фагоцитоза, хоть понимаете, что это значит для украинской науки и науки всего мира ?

Простите, а Мечников-то каким боком у украинской науке?Последние 30 лет жизни прожил во Франции, работая у Пастера, будучи перед этим, не к ночи будет сказано, доцентом Новороссийского университета в Одессе?[/quote]
freeze
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