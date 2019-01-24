Пусть Порошенко посмотрит на график "Перспектива экономики Украины" в конце страницы:
ж*** - она там...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:41
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Пусть Порошенко посмотрит на график "Перспектива экономики Украины" в конце страницы:
ж*** - она там...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:12
Ну расскажи, ученый, сколько из этих станций было на советских процессорах.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:17
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Ну расскажи, ученый, сколько из этих станций было на советских процессорах.[/quote]
Че пристали к советским процессорам, зачем жить прошлым, пожалуйста, про украинские процессоры
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:23
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:33
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
А нафіга нам вітчизняні процесори? Є міжнародний розподіл праці, і не ми специ по процесорам, і ніколи ними не були.
Так само і Раша, скільки б вони там не пижились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:39
И автопром нам не нужен и космос и .т.д. - пусть пиндосы тужатся, "нас и тут неплохо кормят")))
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:39
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Так насколько я понимаю, процессоры фигня, наша участь подсолнечное масло.
А Рашу то зачем вы как репер Гуф в каждом предложении поминаете.
Босс сказал - Геть от Москвы.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:40
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Чого ж Ви не купуєте вітчизняний автопром, чи його повинен купувати хтось інший?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:45
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:46
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Ніхто не заважає українським виробникам випускати плати чи комп'ютери, як ніхто і не підтримує, як і олію. Тільки олію ми вміємо робити, а комп'ютери - тільки складати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|