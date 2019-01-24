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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:41

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  AlifeSoft написав:Тоесть мы самая динамично развивающаяся страна с экстремальной научно-технической революцией.

PS
Порошенко тоже составителей рейтинга купил?


Пусть Порошенко посмотрит на график "Перспектива экономики Украины" в конце страницы:
http://be5.biz/makroekonomika/profile/ua.html
ж*** - она там...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:12

  27661 написав:
  27661 написав:
Пример:
Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.


Вот куча удачных примеров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Учи матчасть.


Ну расскажи, ученый, сколько из этих станций было на советских процессорах.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:17

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

Sommer написав:
  27661 написав:
  27661 написав:
[quote]
Пример:
Советские автоматические межпланетные станции, работали на советских процессорах.


Вот куча удачных примеров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Учи матчасть.


Ну расскажи, ученый, сколько из этих станций было на советских процессорах.[/quote]

Че пристали к советским процессорам, зачем жить прошлым, пожалуйста, про украинские процессоры
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:23

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  freeze написав:Че пристали к советским процессорам, зачем жить прошлым, пожалуйста, про украинские процессоры


Точнее про украинские процессоры сделанные на сотнях заводах построенных при содействии Порошенко))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:33

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Конрад Карлович написав:Точнее про украинские процессоры сделанные на сотнях заводах построенных при содействии Порошенко))

А нафіга нам вітчизняні процесори? Є міжнародний розподіл праці, і не ми специ по процесорам, і ніколи ними не були.
Так само і Раша, скільки б вони там не пижились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:39

  lapay написав:
  Конрад Карлович написав:Точнее про украинские процессоры сделанные на сотнях заводах построенных при содействии Порошенко))

А нафіга нам вітчизняні процесори? Є міжнародний розподіл праці, і не ми специ по процесорам, і ніколи ними не були.
Так само і Раша, скільки б вони там не пижились.

И автопром нам не нужен и космос и .т.д. - пусть пиндосы тужатся, "нас и тут неплохо кормят")))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:39

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

lapay написав:
  Конрад Карлович написав:Точнее про украинские процессоры сделанные на сотнях заводах построенных при содействии Порошенко))

А нафіга нам вітчизняні процесори? Є міжнародний розподіл праці, і не ми специ по процесорам, і ніколи ними не були.
Так само і Раша, скільки б вони там не пижились.


Так насколько я понимаю, процессоры фигня, наша участь подсолнечное масло.
А Рашу то зачем вы как репер Гуф в каждом предложении поминаете.
Босс сказал - Геть от Москвы.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:40

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Конрад Карлович написав:И автопром нам не нужен и космос и .т.д. - пусть пиндосы тужатся, "нас и тут неплохо кормят")))

Чого ж Ви не купуєте вітчизняний автопром, чи його повинен купувати хтось інший?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:45

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  lapay написав:Чого ж Ви не купуєте вітчизняний автопром, чи його повинен купувати хтось інший?

Потому что руководители моей страны сделали все возможное (и невозможное даже) что бы я не смог и не захотел покупать отечественный автопром и не только.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:46

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  freeze написав:Так насколько я понимаю, процессоры фигня, наша участь подсолнечное масло.
А Рашу то зачем вы как репер Гуф в каждом предложении поминаете.
Босс сказал - Геть от Москвы.

Ніхто не заважає українським виробникам випускати плати чи комп'ютери, як ніхто і не підтримує, як і олію. Тільки олію ми вміємо робити, а комп'ютери - тільки складати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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