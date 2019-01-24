Це керівники погано болти закручували?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:47
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Це керівники погано болти закручували?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:52
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:55
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Наш автопром був в тепличних умовах, з таким розмитненням, і все одно загнувся. Треба було кожного слюсаря в с..ку цілувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:58
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:01
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Крім ЗАЗа, з олігархом Васадзе, було ще купа інших автозаводів, в тому числі і нових. Чому вони нічого не випускають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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