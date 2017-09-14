Це керівники погано болти закручували?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:47
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Це керівники погано болти закручували?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:52
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:55
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Наш автопром був в тепличних умовах, з таким розмитненням, і все одно загнувся. Треба було кожного слюсаря в с..ку цілувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:58
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:01
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Крім ЗАЗа, з олігархом Васадзе, було ще купа інших автозаводів, в тому числі і нових. Чому вони нічого не випускають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:50
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Вы наконец-то начали совершенно верно формулировать вопросы.
Скоро будете нашим человеком))
Почему ведущие автопроизводители предпочитают открывать автопроизводства в Словакии и на России и категорически избегают в Украине?
Как сказал Козьма Прутков смотрите в корень /c/
Почему за пять лет властные структуры не создали условий для этого?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:53
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Мабуть, тому що інвестори не впевнені, що закони ціє влади не відмінить влада наступна, чи окупаційна з Орди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:59
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Ответ неверный.
Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:05
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Ви ще скажіть, що в Крим є черга іноземних інвесторів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:12
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Крым - это Украина, очередей иностранных инвесторов нет, но российских денег влито уже немеренно, мосты, автострады, терминалы аэропортов, ждем когда все достроят.
|