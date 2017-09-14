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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:47

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Конрад Карлович написав:Потому что руководители моей страны сделали все возможное (и невозможное даже) что бы я не смог и не захотел покупать отечественный автопром и не только.

Це керівники погано болти закручували?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:52

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  lapay написав:Це керівники погано болти закручували?

Законы, которые принимались, перечислить и кто голосовал поименно?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:55

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Конрад Карлович написав:Законы, которые принимались, перечислить и кто голосовал поименно?

Наш автопром був в тепличних умовах, з таким розмитненням, і все одно загнувся. Треба було кожного слюсаря в с..ку цілувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:58

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  lapay написав:Наш автопром був в тепличних умовах, з таким розмитненням, і все одно загнувся. Треба було кожного слюсаря в с..ку цілувати?

Не надо путать - в тепличных условиях был не бизнес, а коррупция и олигархи. Причем тут слесарь?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:01

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Конрад Карлович написав:Не надо путать - в тепличных условиях был не бизнес, а коррупция и олигархи. Причем тут слесарь?

Крім ЗАЗа, з олігархом Васадзе, було ще купа інших автозаводів, в тому числі і нових. Чому вони нічого не випускають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:50

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

lapay написав:Крім ЗАЗа, з олігархом Васадзе, було ще купа інших автозаводів, в тому числі і нових. Чому вони нічого не випускають?


Вы наконец-то начали совершенно верно формулировать вопросы.
Скоро будете нашим человеком))
Почему ведущие автопроизводители предпочитают открывать автопроизводства в Словакии и на России и категорически избегают в Украине?

Как сказал Козьма Прутков смотрите в корень /c/
Почему за пять лет властные структуры не создали условий для этого?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:53

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  freeze написав:Почему ведущие автопроизводители предпочитают открывать автопроизводства в Словакии и на России и категорически избегают в Украине?

Как сказал Козьма Прутков смотрите в корень /c/
Почему за пять лет властные структуры не создали условий для этого?

Мабуть, тому що інвестори не впевнені, що закони ціє влади не відмінить влада наступна, чи окупаційна з Орди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:59

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

lapay написав:
  freeze написав:Почему ведущие автопроизводители предпочитают открывать автопроизводства в Словакии и на России и категорически избегают в Украине?

Как сказал Козьма Прутков смотрите в корень /c/
Почему за пять лет властные структуры не создали условий для этого?

Мабуть, тому що інвестори не впевнені, що закони ціє влади не відмінить влада наступна, чи окупаційна з Орди.


Ответ неверный.
Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:05

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  freeze написав:Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.

Ви ще скажіть, що в Крим є черга іноземних інвесторів. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:12

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

lapay написав:
  freeze написав:Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.

Ви ще скажіть, що в Крим є черга іноземних інвесторів. :)


Крым - это Украина, очередей иностранных инвесторов нет, но российских денег влито уже немеренно, мосты, автострады, терминалы аэропортов, ждем когда все достроят.
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